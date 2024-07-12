У Раді хочуть штрафувати українців за кондиціонери

Українців планують штрафувати за конденсат, що капає з кондиціонерів

Відповідний законопроєкт №4619 вже пройшов розгляд і отримав підтримку у комітетах Верховної Ради. Незабаром його винесуть на розгляд у залі парламенту.

Документ передбачає адміністративні покарання для власників охолоджувальних приладів, з яких конденсат капає на перехожих. Законопроєкт уже отримав прізвисько «закон про кондиціонери», оскільки він в першу чергу стосується власників кондиціонерів.

Штрафувати будуть як фізичних осіб, так і власників підприємств. Розмір штрафу складатиме 1700 гривень. При повторному порушенні сума штрафу подвоїться.

Щоб уникнути штрафу, експерти рекомендують виводити конденсат у побутову або зливову каналізацію.

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Дотримання правил контролюватиме державна архітектурно-будівельна інспекція, яка також видаватиме дозволи на встановлення кондиціонерів у відповідних місцях з урахуванням усіх вимог.

Отже, всі нові кондиціонери повинні бути підключені до зливової або побутової каналізації. Якщо таке підключення неможливе, повинні бути встановлені резервуари для збору конденсату.

Раніше ми писали, скількох українців можуть позбавити майна через штрафи ТЦК. Майже 12 тисяч штрафів склали ТЦК та передали виконавчій службі від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Зокрема, 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Для порівняння: у 2023-му з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів.

Перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, стосовно яких відкрито виконавче провадження, відтепер можна в Опендатаботі. Для отримання даних потрібно ввести свій ПІБ та дату народження.

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За матеріалами: Today.ua.