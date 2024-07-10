Скількох українців можуть позбавити майна через штрафи ТЦК — Опендатабот

Майже 12 тисяч штрафів склали ТЦК та передали виконавчій службі від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік

За пів року 2024-го до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік, йдеться в даних Опендатаботу.

Зокрема, 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Для порівняння: у 2023-му з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів.

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Найбільше штрафів цього року склали у квітні — 2427. Також не набагато менше (2163) було складено ТЦК у травні. З початку літа кількість штрафів сягнула 1885 (1600 — у червні та 285 — з початку липня).

Наразі третина цих штрафів (а саме 35,9%) вже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з боржників.

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Водночас аналітики звертають увагу, що тут йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби.

Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

Перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, стосовно яких відкрито виконавче провадження, відтепер можна в Опендатаботі. Для отримання даних потрібно ввести свій ПІБ та дату народження.

Нагадаємо, щоб авторизуватись в Резерв+, громадяни користуються BankID — системою електронної ідентифікації за допомогою даних у своєму банку. Система об’єднує інформацію з банківських акаунтів, щоб банки належним чином перевірили клієнта та ідентифікували його на 100%, а її гарантом виступає Нацбанк.

Водночас це не дозволить Територіальним центрам комплектування та соцпідтримки (ТЦК) отримувати доступ до карток українців та блокувати рахунки. Інформація, яка перевіряється через BankID, не передбачає розкриття банківської таємниці.

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