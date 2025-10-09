close-btn
Якою буде ціна на газ в Україні цієї зими

09.10.2025 15:30
Микола Деркач

Цієї зими українцям обіцяють стабільні тарифи на газ — ціни залишаться незмінними, попри воєнні виклики та тиск на енергосистему

Фото: me/svyrydenkoy

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, маємо нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи», — написала вона в Telegram.

За її словами, фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року. Керівництво держави продовжує дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:

  • Для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ), тобто 7,42 грн за один куб.
  • Для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону.

Читайте також: Деякі українці можуть отримати ₴6 000 допомоги від держави

Нагадаємо, що за підсумками січня–вересня 2025 року місцеві бюджети України отримали 358,2 млрд грн податкових надходжень. Це на 47,4 млрд грн, або на 15,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Позитивна динаміка надходжень є результатом стабільної сплати податків бізнесом і громадянами навіть в умовах воєнного стану. Кошти, що надходять до місцевих бюджетів, є ключовим ресурсом для розвитку громад, підтримки критичної інфраструктури та реалізації соціальних програм.

Раніше ми також писали, що в Україні діє програма державної підтримки для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Допомога виплачується особам, що офіційно призначені опікунами або піклувальниками неповнолітніх.

Так, опікуни отримують 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку:

  • до 6 років — 6 407,50 грн;
  • від 6 до 18 років — 7 990,00 грн.

