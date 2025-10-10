Велика мережа магазинів припиняє роботу в Україні

Мережа магазинів товарів для дому та декору English Home поступово завершує діяльність в Україні. Офіційні представники бренду ситуацію наразі не коментують

Про це повідомляє RAU з посиланням на власні джерела на ринку.

Перші сигнали про можливе закриття з’явилися ще у лютому 2025 року. Покупці помітили, що на офіційному сайті English Home спочатку зникли ціни та можливість авторизації, а згодом ресурс повністю перестав працювати — разом із частиною фізичних торгових точок. У коментарях під публікаціями в Instagram компанія підтвердила, що інтернет-магазин припинив приймати замовлення, порадивши клієнтам звертатися безпосередньо до офлайн-магазинів для уточнення наявності та вартості товарів.

Попри це, сторінка English Home в Instagram, де понад 95 тисяч підписників, продовжує час від часу оновлюватися новими публікаціями.

Які магазини ще працюють

Точна кількість діючих магазинів в Україні невідома. Відомо, що ще під час новорічного сезону 2024 року у столичному ТРЦ RaiON замість English Home відкрився інший ритейлер текстилю та декору — Lefard. За даними офіційного сайту Lefard, станом на жовтень 2025 року мережа має 17 магазинів по країні, більшість із них — у Києві.

Пошук у Google також свідчить, що у Дніпрі, Тернополі та Чернівцях магазини English Home зачинені, а в Одесі працюють лише частково. Водночас у 2024 році були й відкриття — зокрема, в липні 2024 року у ТРЦ Lavina Mall у Києві запрацював новий простір бренду, про що повідомляв сам торговий центр на сторінці у Facebook.

English Home — це бренд товарів для дому, що позиціонує себе у стилі британського мінімалізму та елегантності. Попри «англійську» назву, компанія заснована в Туреччині у 2008 році та входить до складу Turgut Aydın Holding. Мета бренду — зробити домашній простір більш затишним і стильним завдяки якісним, доступним і водночас естетичним товарам.

English Home з моменту заснування швидко розвивався, ставши одним із найпопулярніших брендів домашнього текстилю та декору в Туреччині, Європі, на Близькому Сході та в Азії. Мережа розширювалася переважно через франчайзинг, що забезпечило стрімке зростання кількості магазинів. Найбільше їх діє в Туреччині — у 59 містах.

В Україні перші магазини відкрилися у 2010-х роках: до 2016 року їх було 23, а до жовтня 2020-го — уже 33. Попри труднощі, спричинені вторгненням росії, компанія швидко відновила роботу — вже в березні 2022 року магазини знову відкрилися у кількох містах країни.

