close-btn
PaySpaceMagazine

Епоха Eldorado в Україні завершилася: мережа магазинів закривається

18.09.2025 21:00
Микола Деркач

Мережа електроніки та побутової техніки Eldorado, яка понад два десятиліття була однією з найбільших ритейл-груп на українському ринку, припиняє свою роботу. Господарський суд міста Києва 3 вересня 2025 року відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Дієса» — компанії, що управляла мережею. Це рішення фактично поставило крапку в історії бренду в Україні

Епоха Eldorado в Україні завершилася: мережа магазинів закривається

Фото: freepik.com

Судове рішення і банкрутство

Питання фінансової неспроможності Eldorado тягнулося ще з 2023 року, коли компанія почала накопичувати значні борги перед постачальниками та банками. У 2024-му мережа двічі намагалася затвердити план санації, пропонуючи реструктуризацію боргу та поступове відновлення роботи. Однак обидва рази суд відхилив ці спроби, вказавши на непрозорі умови, невизначені строки та відсутність реальних механізмів відновлення платоспроможності.

У вересні 2025-го суд офіційно відкрив справу про банкрутство та призначив арбітражного керуючого — Івана Бандуру. Відтепер саме він відповідає за управління майном компанії, задоволення вимог кредиторів і завершення всіх фінансових процедур.

Чому Eldorado не встояло

Серед ключових причин краху експерти називають:

  • високий рівень конкуренції з боку Rozetka, Comfy, Foxtrot та інших великих гравців e-commerce, які активно розвивали онлайн-канали продажів;
  • зміни в поведінці споживачів;
  • фінансовий тиск: війна, падіння купівельної спроможності, зростання вартості логістики та оренди зробили роботу мережі нерентабельною;
  • невдале управління боргами: спроби реструктуризації не переконали кредиторів і суд.

Читайте також: Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Наслідки для ринку та споживачів

Закриття Eldorado означає зникнення ще одного великого гравця з українського ринку електроніки. Для споживачів це, ймовірно, означатиме зменшення конкуренції у сегменті ритейлу. Магазини мережі вже проводять фінальні розпродажі, реалізуючи залишки товарів зі складів та торгових точок.

Для кредиторів ситуація виглядає складною: невідомо, наскільки продаж активів дозволить погасити багатомільйонні борги компанії. Працівники ж, імовірно, втратять робочі місця, адже перспективи відновлення діяльності немає.

Що далі

Після завершення процедури банкрутства бренд Eldorado фактично зникне з українського ринку. Його місце в сегменті можуть зайняти конкуренти або нові гравці. Проте з огляду на загальну тенденцію до цифровізації, експерти прогнозують подальше скорочення великих торгових мереж на користь онлайн-продажів.

Для ринку це символічний кінець епохи: Eldorado був брендом, з яким виросло ціле покоління українських покупців. Однак нові реалії показали, що навіть добре знане ім’я не гарантує виживання у світі швидкої трансформації роздрібної торгівлі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

Український стартап Metatable залучив $100 000 інвестицій

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

За матеріалами: komersant.ua, ukranews.com.

Рубрики: E-commerceНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Український стартап S.Lab залучив від Morgan Stanley £250 тис. 17.09.2025

Український стартап S.Lab залучив від Morgan Stanley £250 тис.
Скільки українських бізнесів переїхали в інші регіони — Опендатабот 17.09.2025

Скільки українських бізнесів переїхали в інші регіони — Опендатабот
Співвласниця «Галі Балуваної» планує відкрити новий заклад 17.09.2025

Співвласниця «Галі Балуваної» планує відкрити новий заклад
ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод» 15.09.2025

ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»
OpenAI здійснить реорганізацію: підписано меморандум з Microsoft 13.09.2025

OpenAI здійснить реорганізацію: підписано меморандум з Microsoft
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  21:00

Епоха Eldorado в Україні завершилася: мережа магазинів закривається

 Сьогодні  20:30

Капіталізація XRP зросла на $5 млрд за добу: причини та прогнози

 Сьогодні  19:10

ФРС вперше у 2025 знизила відсоткову ставку: як відреагували ринки

 Сьогодні  18:30

Яку суму військового збору сплатили українці у 2025

 Сьогодні  17:50

НБУ пом’якшує валютні обмеження

 Сьогодні  17:10

MoneyGram запустив застосунок для переказів на базі стейблкоїнів

 Сьогодні  16:30

Meta представила нові розумні окуляри Ray-Ban: чим особливі та яка ціна

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.