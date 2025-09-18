Епоха Eldorado в Україні завершилася: мережа магазинів закривається

Мережа електроніки та побутової техніки Eldorado, яка понад два десятиліття була однією з найбільших ритейл-груп на українському ринку, припиняє свою роботу. Господарський суд міста Києва 3 вересня 2025 року відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Дієса» — компанії, що управляла мережею. Це рішення фактично поставило крапку в історії бренду в Україні

Судове рішення і банкрутство

Питання фінансової неспроможності Eldorado тягнулося ще з 2023 року, коли компанія почала накопичувати значні борги перед постачальниками та банками. У 2024-му мережа двічі намагалася затвердити план санації, пропонуючи реструктуризацію боргу та поступове відновлення роботи. Однак обидва рази суд відхилив ці спроби, вказавши на непрозорі умови, невизначені строки та відсутність реальних механізмів відновлення платоспроможності.

У вересні 2025-го суд офіційно відкрив справу про банкрутство та призначив арбітражного керуючого — Івана Бандуру. Відтепер саме він відповідає за управління майном компанії, задоволення вимог кредиторів і завершення всіх фінансових процедур.

Чому Eldorado не встояло

Серед ключових причин краху експерти називають:

високий рівень конкуренції з боку Rozetka, Comfy, Foxtrot та інших великих гравців e-commerce, які активно розвивали онлайн-канали продажів;

зміни в поведінці споживачів;

фінансовий тиск: війна, падіння купівельної спроможності, зростання вартості логістики та оренди зробили роботу мережі нерентабельною;

невдале управління боргами: спроби реструктуризації не переконали кредиторів і суд.

Читайте також: Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Наслідки для ринку та споживачів

Закриття Eldorado означає зникнення ще одного великого гравця з українського ринку електроніки. Для споживачів це, ймовірно, означатиме зменшення конкуренції у сегменті ритейлу. Магазини мережі вже проводять фінальні розпродажі, реалізуючи залишки товарів зі складів та торгових точок.

Для кредиторів ситуація виглядає складною: невідомо, наскільки продаж активів дозволить погасити багатомільйонні борги компанії. Працівники ж, імовірно, втратять робочі місця, адже перспективи відновлення діяльності немає.

Що далі

Після завершення процедури банкрутства бренд Eldorado фактично зникне з українського ринку. Його місце в сегменті можуть зайняти конкуренти або нові гравці. Проте з огляду на загальну тенденцію до цифровізації, експерти прогнозують подальше скорочення великих торгових мереж на користь онлайн-продажів.

Для ринку це символічний кінець епохи: Eldorado був брендом, з яким виросло ціле покоління українських покупців. Однак нові реалії показали, що навіть добре знане ім’я не гарантує виживання у світі швидкої трансформації роздрібної торгівлі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

Український стартап Metatable залучив $100 000 інвестицій

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

За матеріалами: komersant.ua, ukranews.com.