Українці сплатили рекордну суму військового збору

За дев’ять місяців поточного року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази більше аналогічного періоду минулого року (+ 84,2 млрд грн)

Торік за 9 місяців надходження становили 32,5 млрд гривень.

«Зростання зумовлене як підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5%, так і свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових», — пояснили у ДПС.

Найбільше сплатили:

Київ – 37,7 млрд грн;

Дніпропетровська область – 13,2 млрд грн;

Львівська область – 9 млрд грн;

Харківська область – 7,4 млрд грн;

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Ставки військового збору:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн).

Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально.

Підприємці на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу.

З найманих працівників – 5 % від нарахованої заробітної плати.

Зазначається, що військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України (за винятком доходів, які звільняються від оподаткування військовим збором відповідно до підпункту 1.7 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).

Самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу України.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

