XRP втратив $16 млрд капіталізації за тиждень

За останні сім днів ринкова капіталізація XRP знизилася на $16,47 млрд — з $185,15 млрд 3 жовтня до $168,68 млрд 10 жовтня

Про це свідчать дані, отримані Finbold із CoinMarketCap.

Це відповідає 7% тижневому падінню, яке опустило ціну XRP до $2,81, навіть попри те, що ширший крипторинок залишався відносно стабільним.

Основні втрати припали на період після 3 жовтня, коли токен короткочасно зріс, досягнувши добового обсягу торгів у $7,46 млрд, після чого почався тиск із боку продавців. За останні 24 години обсяг торгів знизився до $4,92 млрд — на 34% менше, ніж на піку минулого тижня, оскільки ринковий настрій змістився від агресивних спекуляцій до обережніших позицій.

Співвідношення обсягу торгів до ринкової капіталізації XRP становить 2,93%, що вказує на зниження ліквідності порівняно з початком кварталу.

Динаміка ціни XRP

Попри корекцію, XRP зберігає значну присутність на ринку. Його повністю розведена оцінка (FDV) становить $281,7 млрд, що свідчить про те, що трейдери і надалі враховують довгострокову корисність активу та спекуляції щодо можливих ETF, навіть попри ослаблення короткострокових потоків.

В обігу залишається 59,87 млрд монет XRP — майже 60% від максимальної пропозиції у 100 млрд. Кількість власників зросла до 478 000, що підтверджує: як роздрібні, так і інституційні інвестори продовжують накопичувати монети, незважаючи на волатильність.

Технічний аналіз XRP

З технічної точки зору, XRP втримав рівень підтримки $2,78, який збігається із зоною корекції Фібоначчі 78,6%. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 41,9, що відображає нейтральний імпульс після тижня стабільного зниження. Гістограма MACD (-0,0068) вказує, що ведмежий тиск слабшає, але ще не розвернувся.

Також сформувався «хрест смерті» — 30-денна проста ковзна середня (SMA) опустилася нижче 200-денної, що історично є ведмежим сигналом і обмежує потенціал для швидкого відновлення.

Учасники ринку зараз стоять перед розбіжністю у можливих сценаріях:

Пробиття вище $2,90 може спровокувати коротке закриття позицій і дати поштовх до зростання з наступною ціллю на рівні $2,94 (50% опір за Фібоначчі).

може спровокувати коротке закриття позицій і дати поштовх до зростання з наступною ціллю на рівні $2,94 (50% опір за Фібоначчі). Падіння нижче $2,72 може запустити хвилю ліквідацій у позиціях з кредитним плечем, що призведе до подальших втрат і можливого повторного тесту зони $2,65.

