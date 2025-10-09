close-btn
Ethereum може зрости до $13 000 — аналітики

09.10.2025 11:20
Ольга Деркач

Ethereum може злетіти до $13 000 цього циклу, якщо повторить модель 2021 року, йдеться в аналітичному звіті

Ethereum може зрости до $13 000 — аналітики

Фото: unsplash.com

Зараз актив торгується на рівні, що на 92% перевищує його довгострокову 200-тижневу ковзну середню, яка наразі становить $2 400, за даними засновника DeFi Report Майкла Наду.

Під час попереднього бичачого циклу Ethereum досяг піку трохи вище $4 870 10 листопада, що становило 492% понад довгострокову середню. Розрахунки за різними сценаріями на основі цього технічного індикатора показують цікаві прогнози.

Якщо актив торгуватиметься лише на 200% вище своєї 200-тижневої середньої, його ціна сягне $7 300. Якщо ж підніметься на 400% вище, вартість перевищить $12 000 — це лише на 170% більше за поточний рівень. Водночас з квітня, коли ETH падав нижче $1 500, він уже зріс більш ніж на цю величину.

Нестабільний шлях

Аналітик Fundstrat Том Лі передбачає «суперцикл», який може вивести ціну Ethereum до п’ятизначних рівнів, однак шлях до цього буде надзвичайно волатильним. Після піку 2018 року ETH впав на 94%, а у 2022 році втратив ще 80% вартості. Тож черговий різкий спад не просто можливий — він імовірний.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $5 700 на $1,6 млн за 2 дні

Базовий сценарій аналізу передбачає, що Ethereum торгуватиметься на 250% вище своєї 200-тижневої середньої, що відповідає піку циклу близько $8 500. Це корелює з реалізованою ціною на рівні $3 000, що дає співвідношення приблизно 2,9 і прогноз $8 700. Якщо капіталізація Ethereum досягне 35% від ринкової капіталізації Біткоїна (зараз вона становить 23,4%), а Біткоїн цього циклу зросте до $150 000, то ціна ETH може досягти $8 600.

На думку ще одного популярного трейдера, ситуація нагадує 2021 рік. Тоді, коли Ethereum повернувся до попередніх історичних максимумів, це спричинило зростання на 250%.

«Зараз ETH знову тестує той самий рівень. Та сама структура, та сама енергія. Єдина різниця цього разу — на ринку присутні ETF і інституційні інвестори», — додав він.

На початку тижня компанія Grayscale запустила перший у США ETF на стейкинг Ethereum. За кілька місяців інституційні скарбниці вже акумулювали 4,7% від загальної пропозиції монет.

Прогноз для ціни ETH

Наразі Ethereum продовжує консолідуватися, торгуючись у горизонтальному каналі, що сформувався на початку серпня.

Після зростання до понад $4 500 8 жовтня ввечері актив знизився до близько $4 400 9 жовтня зранку. Двомісячна бокова динаміка свідчить, що ринок «стиснутий» перед проривом, і більшість індикаторів сигналізують: бичачий ринок ще не завершився, а отже, ETH може вийти на новий етап зростання.

Джерело: CryptoPotato.

