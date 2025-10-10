close-btn
Біткоїн подає сигнали обвалу — аналітик

10.10.2025 11:20
Ольга Деркач

Останнє ралі Біткоїна (BTC) і новий історичний максимум понад $126 000 починають показувати ознаки перегріву, щоденна технічна картина сигналізує — на горизонті можлива корекція

Фото: pixabay.com

Зокрема, індикатор Tom DeMark (TD) Sequential, який визначає потенційні розвороти тренду шляхом підрахунку послідовних барів ціни, досяг позначки 9 на 24-годинному графіку криптовалюти.

Як зазначає аналітик Алі Мартінес, цей параметр цього року був доволі точним: аналогічне значення передувало зниженню ціни на 7% у липні та на 13% у серпні.

Більше того, за словами Мартінеса, індекс відносної сили (RSI), який наразі становить 74,21, також натякає, що «цифрове золото» перебуває в зоні перекупленості.

Тим часом показник Chande Momentum Oscillator (CMO) на рівні +100 — а цей індикатор коливається між -100 і +100 та часто досягає піку перед розворотом ринку — ще більше підкріплює аргумент на користь можливої корекції.

На момент написання Біткоїн торгується близько $121 089, що на 0,7% нижче за попередній день. Якщо RSI або CMO почнуть вирівнюватися чи знижуватися, а ціна залишиться незмінною або навіть трохи зросте, це може свідчити про ведмежу дивергенцію.

Цікаве по темі: Ethereum може зрости до $13 000 — аналітики

Проте прорив усе ще можливий

7 жовтня інший відомий аналітик, TradingShot, також передбачив короткострокове зниження Біткоїна через технічне відхилення від лінії висхідного тренду поблизу позначки $126 000.

За його словами, цей рівень постійно обмежував зростання ціни та виступав сильною зоною опору протягом тримісячної консолідації, позначаючи вершини кількох попередніх ралі.

Подібно до Мартінеса, TradingShot звернув увагу, що нинішнє відхилення ціни дуже схоже на поведінку ринку в середині липня та середині серпня, після чого також відбулися значні відкатні рухи.

Втім, аналітик додав, що рішучий прорив вище $126 000 скасує цей ведмежий сценарій і може сигналізувати про початок нового висхідного тренду.

Джерело: Finbold.

