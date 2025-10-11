close-btn
Наступна економічна криза буде серйознішою за 2008 рік — економіст

11.10.2025 14:30
Ольга Деркач

Макроекономіст Генрік Зеберг застеріг, що світ стоїть на порозі економічного спаду, який може виявитися значно гіршим за кризу 2008 року. Причиною цього він назвав десятиліття монетарних надлишків, вибухове зростання боргів і стійку інфляцію

За словами Зеберга, глобальна економіка досягла піку зайнятості, і в міру уповільнення зростання темпи скорочення робочих місць почнуть прискорюватися.

Зеберг прогнозує період стагфляції, коли ціни на товари першої необхідності зростатимуть, а люди стикатимуться з безробіттям і падінням доходів.

Економіст пояснив, що майбутня криза є наслідком 17 років агресивного пом’якшення монетарної політики після 2008 року, яке створило «хибне відчуття добробуту» через надмірну емісію грошей.

Це штучне зростання, застеріг він, починає згасати, і тягар наслідків ляже не на фінансові установи, а на звичайні домогосподарства.

«Ми побачимо, як люди втрачатимуть роботу, на жаль. Можна згадати фінансову кризу, але цього разу вона буде серйознішою, бо не існує того виходу, який тоді забезпечили друком грошей. Тепер борги США та решти світу набагато більші», — сказав Зеберг.

Ознаки проблем на ринку житла

Водночас Зеберг, який неодноразово попереджав про «вибухове завершення циклу», звернув увагу на ринок житла у США як на перший сигнал небезпеки.

За його словами, доступність житла різко впала: нинішні ціни приблизно на 20% вищі, ніж п’ять років тому, тоді як заробітні плати не зросли пропорційно.

Продажі житла знизилися до мінімумів за кілька десятиліть, і якщо безробіття зростатиме, як очікується, багато власників можуть опинитися перед загрозою втрати будинків, що спричинить глибше скорочення іпотечного та кредитного ринку.

Він також зазначив, що зміцнення долара США ще більше посилить фінансові умови у світі, особливо в країнах, які мають значні борги, номіновані у доларах.

Зеберг наголосив, що майбутній спад матиме глобальний характер і вдарить як по розвинених, так і по країнах, що розвиваються.

Джерело: Finbold.

Рубрики: СвітНовини
