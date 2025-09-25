close-btn
PaySpaceMagazine

Мільярдер назвав найбезпечніший актив для інвесторів

25.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Мільярдер і засновник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо назвав облігації з захистом від інфляції (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) одним із найбезпечніших активів для тих, хто шукає надійні прибутки в умовах невизначеності на ринках

Мільярдер назвав найбезпечніший актив для інвесторів

Фото: freepik.com

На думку інвестора, унікальність TIPS у тому, що вони забезпечують гарантовану реальну дохідність, автоматично коригуючись на рівень інфляції. Даліо зазначив, що на відміну від спекулятивних активів, де інвестори фактично змагаються один з одним у «грі з нульовою сумою», TIPS пропонують стабільність і передбачуваність.

Прив’язка виплат до змін споживчих цін дозволяє таким облігаціям зберігати купівельну спроможність інвесторів, що робить їх особливо привабливими у періоди інфляційної турбулентності.

Песимістичний погляд на економіку

Рекомендація Даліо вписується у його дедалі обережніший підхід до глобальної економіки. Він попереджає, що США та інші великі країни стикаються з наростаючими фінансовими проблемами: рекордними боргами, зростаючими дефіцитами та глибокими політичними розколами, які він вважає ознаками системної нестабільності.

Цікаве по темі: Інвестори почали продавати Біткоїн: тиск на монету посилюється

Інвестор навіть порівняв зростання вартості обслуговування боргу з «економічним серцевим нападом», що може витіснити інші види витрат і розхитати всю систему.

Водночас Даліо застеріг, що зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою не обов’язково принесе довготривалу стабільність. На його думку, навпаки, у разі пом’якшення монетарної політики кілька категорій активів можуть зазнати різких падінь.

Нагадаємо, що ще нещодавно крипторинок нагадував Дикий Захід. Мемкоїни злітали за ніч, а статки створювалися (і зникали) на хвилі гайпу. Тепер, коли ми наближаємося до 2026 року, картина кардинально інша. Регулятори наздоганяють, інфраструктура зміцнюється, а фокус зміщується від гайпу до реальної користі. То чи варто сьогодні інвестувати в криптоактиви?

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 компанії, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 році

Інвестори почали продавати Біткоїн: тиск на монету посилюється

Цифрове євро можуть запустити в середині 2029 року — ЄЦБ

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
2 компанії, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 році 24.09.2025

2 компанії, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 році
Інвестори почали продавати Біткоїн: тиск на монету посилюється 24.09.2025

Інвестори почали продавати Біткоїн: тиск на монету посилюється
Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі 24.09.2025

Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі
Портфель за стратегією Кійосакі зріс майже на 40% у 2025 23.09.2025

Портфель за стратегією Кійосакі зріс майже на 40% у 2025
Воррен Баффет позбувся надзвичайно прибуткової акції: чому 22.09.2025

Воррен Баффет позбувся надзвичайно прибуткової акції: чому
Золото може злетіти до $6 000 — прогноз економіста 22.09.2025

Золото може злетіти до $6 000 — прогноз економіста
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  16:30

PlayCity оштрафував блогерку-мільйонницю на ₴4,8 млн

 Сьогодні  15:30

Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання у Дії

 Сьогодні  14:30

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

 Сьогодні  12:30

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

 Сьогодні  11:20

Клуб білого бізнесу скоротився на 26% у 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  10:10

Мільярдер назвав найбезпечніший актив для інвесторів

 24.09.2025  21:00

2 компанії, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.