Мільярдер назвав найбезпечніший актив для інвесторів

Мільярдер і засновник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо назвав облігації з захистом від інфляції (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) одним із найбезпечніших активів для тих, хто шукає надійні прибутки в умовах невизначеності на ринках

На думку інвестора, унікальність TIPS у тому, що вони забезпечують гарантовану реальну дохідність, автоматично коригуючись на рівень інфляції. Даліо зазначив, що на відміну від спекулятивних активів, де інвестори фактично змагаються один з одним у «грі з нульовою сумою», TIPS пропонують стабільність і передбачуваність.

Прив’язка виплат до змін споживчих цін дозволяє таким облігаціям зберігати купівельну спроможність інвесторів, що робить їх особливо привабливими у періоди інфляційної турбулентності.

Песимістичний погляд на економіку

Рекомендація Даліо вписується у його дедалі обережніший підхід до глобальної економіки. Він попереджає, що США та інші великі країни стикаються з наростаючими фінансовими проблемами: рекордними боргами, зростаючими дефіцитами та глибокими політичними розколами, які він вважає ознаками системної нестабільності.

Інвестор навіть порівняв зростання вартості обслуговування боргу з «економічним серцевим нападом», що може витіснити інші види витрат і розхитати всю систему.

Водночас Даліо застеріг, що зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою не обов’язково принесе довготривалу стабільність. На його думку, навпаки, у разі пом’якшення монетарної політики кілька категорій активів можуть зазнати різких падінь.

