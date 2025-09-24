close-btn
PaySpaceMagazine

Цифрове євро можуть запустити в середині 2029 року — ЄЦБ

24.09.2025 20:00
Ольга Деркач

Цифрове євро може стати реальністю вже у 2029 році, заявив член Виконавчої ради Європейського центрального банку П’єро Чиполлоне

Цифрове євро можуть запустити в середині 2029 року — ЄЦБ

Фото: chatgpt.com

За його словами, проєкт, який триває вже кілька років, нарешті отримав потужний імпульс.

Минулого тижня Чиполлоне назвав «значним проривом» домовленість міністрів фінансів країн єврозони щодо встановлення лімітів на зберігання цифрової валюти. Це, на його думку, додало впевненості у подальшому просуванні ініціативи.

«Обговорення на рівні держав-членів проходять дуже успішно», — сказав він на заході Bloomberg Future of Finance у Франкфурті. Відповідаючи на питання про можливий старт, Чиполлоне додав: «Середина 2029 року може бути реалістичним прогнозом».

ЄЦБ просуває ідею цифрового євро вже кілька років, прагнучи зменшити залежність регіону від приватних компаній на кшталт Visa чи PayPal у сфері роздрібних платежів.

Додатковим стимулом стали побоювання, що стейблкоїни, забезпечені доларом і активно підтримувані президентом США Дональдом Трампом, можуть закріпитися в Європі.

Цікаве по темі: Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні

Найбільша затримка пов’язана з Європарламентом, який має ухвалити необхідне законодавство. За словами Чиполлоне, після звіту про прогрес 24 жовтня депутати отримають шість тижнів для внесення поправок і ще п’ять місяців для обговорень.

«Це означає, що вже на початку травня ми можемо мати позицію парламенту», — пояснив він.

Також Чиполлоне підкреслив, що до кінця року країни-члени мають вийти на «загальний підхід», тобто спільну угоду щодо ключових параметрів запуску цифрового євро.

Нагадаємо, що ЄЦБ розглядає запуск цифрового євро на базі публічного блокчейну, замість приватного. На відміну від приватних рішень, де доступ мають лише авторизовані учасники, публічні блокчейни відкриті для всіх.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей тримають українці на рахунках у банках

Google запускає AI Plus в Україні

ШІ-консультант у Дії обробляє 85% звернень громадян — Федоров

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: ЄвропаЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці 21.09.2025

Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці
Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС 05.09.2025

Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС
ЄС вводить нові правила перетину кордону: що зміниться для українців 04.09.2025

ЄС вводить нові правила перетину кордону: що зміниться для українців
ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро 25.08.2025

ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро
Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло 25.08.2025

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло
Де в ЄС найпростіше знайти роботу 17.08.2025

Де в ЄС найпростіше знайти роботу
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  21:00

2 компанії, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 році

 Сьогодні  20:30

Інвестори почали продавати Біткоїн: тиск на монету посилюється

 Сьогодні  20:00

Цифрове євро можуть запустити в середині 2029 року — ЄЦБ

 Сьогодні  19:10

Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі

 Сьогодні  18:20

Чи буде криптовалюта розумною інвестицією у 2026 році

 Сьогодні  17:30

Скільки грошей тримають українці на рахунках у банках

 Сьогодні  16:30

Google запускає AI Plus в Україні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.