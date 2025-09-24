Цифрове євро можуть запустити в середині 2029 року — ЄЦБ

Цифрове євро може стати реальністю вже у 2029 році, заявив член Виконавчої ради Європейського центрального банку П’єро Чиполлоне

За його словами, проєкт, який триває вже кілька років, нарешті отримав потужний імпульс.

Минулого тижня Чиполлоне назвав «значним проривом» домовленість міністрів фінансів країн єврозони щодо встановлення лімітів на зберігання цифрової валюти. Це, на його думку, додало впевненості у подальшому просуванні ініціативи.

«Обговорення на рівні держав-членів проходять дуже успішно», — сказав він на заході Bloomberg Future of Finance у Франкфурті. Відповідаючи на питання про можливий старт, Чиполлоне додав: «Середина 2029 року може бути реалістичним прогнозом».

ЄЦБ просуває ідею цифрового євро вже кілька років, прагнучи зменшити залежність регіону від приватних компаній на кшталт Visa чи PayPal у сфері роздрібних платежів.

Додатковим стимулом стали побоювання, що стейблкоїни, забезпечені доларом і активно підтримувані президентом США Дональдом Трампом, можуть закріпитися в Європі.

Цікаве по темі: Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні

Найбільша затримка пов’язана з Європарламентом, який має ухвалити необхідне законодавство. За словами Чиполлоне, після звіту про прогрес 24 жовтня депутати отримають шість тижнів для внесення поправок і ще п’ять місяців для обговорень.

«Це означає, що вже на початку травня ми можемо мати позицію парламенту», — пояснив він.

Також Чиполлоне підкреслив, що до кінця року країни-члени мають вийти на «загальний підхід», тобто спільну угоду щодо ключових параметрів запуску цифрового євро.

Нагадаємо, що ЄЦБ розглядає запуск цифрового євро на базі публічного блокчейну, замість приватного. На відміну від приватних рішень, де доступ мають лише авторизовані учасники, публічні блокчейни відкриті для всіх.

Джерело: Bloomberg.