Скільки грошей тримають українці на рахунках у банках

Станом на 1 вересня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1,49 трлн грн, що майже на 10 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Зокрема протягом серпня на 4,5 млрд грн зросла сума вкладів фізичних осіб-підприємців і становила 172,2 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2025 року:

вклади у національній валюті – 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн за серпень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн за серпень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів – 11,5%. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 вересня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 вересня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

