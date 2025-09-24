Інвестори почали продавати Біткоїн: тиск на монету посилюється

Активний продаж з боку трейдерів та довгострокових холдерів тисне на ринок: Біткоїн (BTC) тримається у діапазоні $110 000–$120 000, тоді як золото й американські акції залишаються на рекордних рівнях

Як показує індекс Accumulation Trend Score від Glassnode, тиск продажу помітний у всіх категоріях гаманців. Цей показник вимірює відносну силу накопичення залежно від типу гаманців та обсягів придбаних монет за останні 15 днів. Значення, близьке до 1, означає накопичення, а ближче до 0 — розподіл. У розрахунок не включаються біржі та майнери.

Наразі всі групи — від гаманців із менше ніж 1 BTC до китів із понад 10 000 BTC — перебувають у фазі розподілу. Найбільші кити демонструють один із найагресивніших рівнів продажу за останній рік.

Якщо подивитися на позицію довгострокових холдерів, то частка монет, які не рухалися щонайменше 1 рік, різко впала з 70% до 60%. Пік спостерігався у листопаді 2023 року, коли Біткоїн торгувався близько $40 000. Водночас і власники, що тримали монети понад 2 роки, почали продавати: їхня частка знизилася з 57% до 52%.

Частка тих, хто утримує біткоїни понад 3 роки, зараз трохи вище 43% і стабільно знижується з листопада 2024 року. Ці гаманці здебільшого належать покупцям із піку попереднього циклу у листопаді 2021 року (близько $69 000), багато з яких докуповували у «ведмежий» ринок 2022 року, коли ціна падала до $15 500. Із відновленням Біткоїна ці інвестори фіксують прибутки.

Для порівняння, холдери, які тримають біткоїни понад 5 років, залишаються стабільними — вони не беруть участі у розпродажах.

Ця тенденція свідчить, що інвестори, які мали нереалізовані прибутки у цьому циклі, тепер активно фіксують їх, що посилює тиск продажів.

