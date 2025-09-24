Казахстан запустив національний стейблкоїн Evo

Казахстанський Нацбанк оголосив про запуск пілотного проєкту — нового стейблкоїна Evo (KZTE), прив’язаного до національної валюти тенге. Його випуск організували криптобіржа Intebix та Євразійський банк за підтримки Solana і Mastercard

Стейблкоїн працює на блокчейні Solana та вже доступний у межах регуляторної «пісочниці» Нацбанку. Mastercard планує інтегрувати KZTE з глобальними емітентами стейблкоїнів.

«Національний стейблкоїн» для поєднання криптовалют та традиційних фінансів

У Нацбанку описують Evo як інструмент, що має стати мостом між крипторинком і традиційною фінансовою системою. Використання KZTE включає розширення каналів обміну криптовалют на фіат, проведення операцій через криптокартки та підтримку транзакцій у цифровій економіці.

«Цей проєкт є частиною стратегії Нацбанку зі створення національної екосистеми цифрових активів. Він сприятиме розвитку інноваційних фінансових інструментів і цифрового ринку Казахстану», — йдеться у заяві.

Хоча технічно монету випускають Intebix та Євразійський банк, регулятор забезпечує правовий режим для її емісії та тестування.

Засновник Intebix Талгат Досанов підкреслив: «Це перший випадок, коли центральний банк відіграє активну роль у випуску стейблкоїна».

Перший стейблкоїн Казахстану

Голова Нацбанку Тимур Сулейменов на відкритті Evo заявив: «Сьогодні ми запускаємо перший стейблкоїн Казахстану, номінований у тенге, у межах нашої регуляторної пісочниці».

Він наголосив, що цифрова епоха приносить не лише виклики, а й можливості, адже блокчейн і цифрові активи стають рушіями нових сервісів, інклюзії та економічного розвитку країни.

Цифрові амбіції Казахстану

Запуск Evo відповідає ширшій стратегії Казахстану у сфері цифрових активів. Раніше країна дозволила використовувати стейблкоїни, прив’язані до долара США, для оплати ліцензійних та наглядових зборів.

Казахстан також утримує провідні позиції у світі за майнінгом Біткоїна, маючи понад 13% глобального хешрейту. У листопаді 2023 року країна запустила власну цифрову валюту центрального банку — цифровий тенге, який уже використовується, зокрема, для автоматизації відшкодування ПДВ.

Джерело: Сointelegraph.