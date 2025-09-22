close-btn
Dogecoin обвалився на 10% за день: крипторинок падає

22.09.2025 21:00
Микола Деркач

У понеділок, 22 вересня 2025 року, ринок криптовалют знову опинився під тиском: загальна капіталізація опустилася нижче $4 трлн, а Dogecoin (DOGE) став найбільшим аутсайдером серед топ-10 монет, впавши майже на 10% за добу

Фото: pngwing.com, freepik.com

Станом на вечір 22 вересня 2025 року DOGE торгувався по $0,2397 і перебував на межі падіння нижче висхідної клиноподібної формації — крок, що може поставити під сумнів подальшу траєкторію монети.

Фото: coinmarketcap.com

Попри обвал, за останні 24 години мемкоїн зафіксував $5,32 млрд обсягів торгів, що стало зростанням на 251%. Цей цифровий актив постраждав найбільше серед топ-10 криптовалют за ринковою капіталізацією, показавши найглибше падіння за той самий проміжок часу.

Фото: coinmarketcap.com

Технічні індикатори свідчать, що ризик подальшого зниження залишається високим. Зокрема, DOGE впав нижче ключової підтримки Фібоначчі на рівні $0,225 (відкат 23,6%) і опустився нижче своєї 7-денної ковзної середньої (SMA) на позначці $0,270.

Читайте також: 2 криптовалюти, капіталізація яких може сягнути $1 трлн

Індикатори імпульсу також підтверджують негативний прогноз: гістограма MACD вирівнялася до +0,000032, сигналізуючи про згасання бичачого імпульсу.

Крім того, нещодавно запущений Біткоїн-ETF REX-Osprey Dogecoin, який встановив рекорд на старті, показавши у шість разів більший обсяг, ніж середній запуск фонду, також знизився майже на 6% на тлі згасання оптимізму інвесторів.

Раніше ми також писали, що власники великих обсягів XRP (так звані кити) здійснили дві великі транзакції на суму понад $812 млн лише за добу.

Масові переміщення монет відбуваються у той час, коли XRP стикається з новим тиском з боку продавців, що відповідає загальній ситуації на ринку криптовалют. На момент написання матеріалу токен торгувався по $2,82, що на 6,27% нижче за добу. За тиждень XRP просів на 7,23%, а його ринкова капіталізація впала до $168,3 млрд після втрати $11,2 млрд лише за один день.

За матеріалами finbold.com.

