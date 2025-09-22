close-btn
Кити XRP прокинулись: ціна монети падає

22.09.2025 13:30
Микола Деркач

Власники великих обсягів XRP (так звані кити) здійснили дві великі транзакції на суму понад $812 млн лише за добу

Фото: pexels.com

Як пише Finbold із посиланням на сервіс Whale Alert, спершу 135,54 млн XRP на $397,03 млн було переказано з невідомого гаманця на інший, після чого відбулася ще одна операція — 141,81 млн XRP вартістю $415,62 млн, також між анонімними адресами.

Масові переміщення монет відбуваються у той час, коли XRP стикається з новим тиском з боку продавців, що відповідає загальній ситуації на ринку криптовалют. На момент написання матеріалу токен торгувався по $2,82, що на 6,27% нижче за добу. За тиждень XRP просів на 7,23%, а його ринкова капіталізація впала до $168,3 млрд після втрати $11,2 млрд лише за один день.

Наразі XRP торгується нижче за 50-денну просту ковзну середню (SMA) на рівні $3, але вище за довгострокову 200-денну SMA у $2,56. Це свідчить про суперечливу динаміку: слабкість у короткостроковій перспективі проти відносно сильнішого довгострокового тренду. Індекс відносної сили (RSI) за 14 днів становить 49,61, що вказує на нейтральну зону — актив не є ні перекупленим, ні перепроданим. Така конфігурація передбачає консолідацію з потенційною підтримкою біля $2,56 і опором поблизу $3.

Великі транзакції свідчать про посилену активність великих власників, що часто передує суттєвим рухам ринку. Історично перекази такого масштабу збігалися або з фазами накопичення, або з підготовкою до масштабних розпродажів.

Читайте також: 2 криптовалюти, капіталізація яких може сягнути $1 трлн

Ключові рівні підтримки XRP

Криптоаналітик Алі Мартінес 17 вересня у дописі в X (колишній Twitter) виділив важливі рівні для XRP. За його прогнозом, монета може знайти підтримку на $2,78 — зоні, яка раніше вже виступала сильним рівнем попиту.

Якщо продавці збережуть контроль, тестування позначки $2,78 залишається ймовірним. Відскок від цього рівня може спричинити новий тиск з боку покупців і підштовхнути XRP назад до $3. Водночас пробій нижче цього рівня, найімовірніше, підтвердить подальший спадний рух.

Примітно, що тиск з продажів зберігається попри позитивні новини, зокрема запуск першого біржового фонду (ETF) у США — REX-Osprey XRPR ETF. Попри вдалий старт, фонд поки що не зміг забезпечити відчутний імпульс для зростання ціни токена.

