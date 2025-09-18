Криптовалюта BNB встановила новий історичний рекорд

BNB, нативна криптовалюта екосистеми Binance, уперше в історії подолала позначку в $1000, встановивши новий історичний максимум 18 вересня — $1005,29

За останню добу монета додала 4,68%, значно випередивши ширший ринок криптовалют, який зріс лише на 1,39%. За тиждень BNB піднявся на 11,45%.

Стрімке зростання було зумовлене поєднанням технічних сигналів, розвитку екосистеми та інституційних вливань. З технічного боку BNB пробив ключовий рівень Фібоначчі на $952,11, що підтверджувалося бичачою дивергенцією MACD. Це запустило алгоритмічні покупки та масове закриття шортів. Рух посилився через низький коефіцієнт обігу монети — лише 2,96%, тож навіть помірні обсяги здатні різко зрушити ціну.

На фундаментальному рівні імпульс формує BNB Chain. Недавнє оновлення Maxwell скоротило час блоку до 0,75 секунди, збільшивши пропускну здатність мережі. Механізм авто-спалювання продовжує зменшувати пропозицію, а зростання екосистеми децентралізованих застосунків робить BNB дедалі привабливішим для довгострокових інвесторів.

Цікаве по темі: 2 криптовалюти, які можуть досягти $50 млрд капіталізації

Свою роль відіграли й інституційні інвестори. Зокрема, компанія Windtree Therapeutics повідомила про купівлю BNB на $520 млн, що посилило відчуття: великі гравці починають сприймати монету як цифровий актив резервного типу.

Наразі найближчий рівень опору перебуває на рівні 127,2% розширення Фібоначчі ($1 040,40). Закріплення вище нещодавнього максимуму $993,13 відкриє шлях до цієї цілі. Індикатор RSI сигналізує про зону перекупленості, але 30-денний тренд (+18,92%) підтверджує наявність стійкого попиту.

Відомий аналітик Алі Мартінес відзначає, що імпульс BNB може тривати й далі, із потенційною ціллю $1 300 у найближчі тижні. Це означало б ще $300 зростання від поточної ціни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі заявив, що Трамп зробив Біткоїн ціннішим

Криптокити скуповують Dogecoin: як змінилася ціна та чого чекати

Tether випустив $2 млрд USDT в мережі Ethereum за 45 хвилин

Джерело: Finbold.