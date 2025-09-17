Криптокити скуповують Dogecoin.: як змінилася ціна та чого чекати

Dogecoin (DOGE) фіксує зростання активності китів, що може відкрити шлях для нової спроби мемної монети протестувати опір на рівні $0,50

Згідно з даними блокчейну, найбільші власники накопичили близько 680 млн DOGE за 96 годин, про що 16 вересня повідомив відомий криптоаналітик Алі Мартінес.

Активні покупки з боку гаманців, що містять від 100 млн до 1 млрд DOGE, збіглися з помітним ціновим ривком. На початку вересня Dogecoin зріс з приблизно $0,22 до піку понад $0,28, після чого трохи відкоригувався.

Таке накопичення часто передує сильним рухам ціни, створюючи основу для можливого прориву до психологічного рівня $0,30.

Ключові рівні ціни DOGE

Якщо бичачий імпульс збережеться, трейдери стежать за зоною $0,35–$0,40 як наступним бар’єром. Прорив вище може підготувати ґрунт для руху до довгоочікуваної позначки $0,50, яка востаннє спостерігалася під час попереднього бичачого циклу.

Водночас втрата підтримки біля $0,25 може зруйнувати бичачий сценарій і спричинити глибшу корекцію.

Оптимізму додає криптоаналітик під псевдонімом Trader Tardigrade, який 15 вересня у X (Twitter) припустив, що DOGE може закладати фундамент для нового історичного максимуму вже цього року. Він прогнозує потенційний стрибок до $3,2–$5,3 до грудня 2025 року.

Історично Dogecoin неодноразово оновлював рекорди різкими злетами у кожному циклі. Раніше монета зростала більш ніж на 1500% за 111 днів і понад на 2500% всього за 99 днів, демонструючи схильність до параболічних проривів.

У поточному циклі таких вибухових рухів поки що не було. Але якщо історія повториться, швидкий ривок до нових рівнів ще може відбутися.

Аналіз ціни Dogecoin

На момент написання матеріалу Dogecoin торгувався по $0,27, що майже на 1% вище за добу та на 6% — у тижневому вимірі.

З огляду на накопичення «китів» і технічні сигнали про можливий ріст, Dogecoin тепер потребує підтримки ширшого крипторинку, щоб утримати будь-який бичачий рух у напрямку до $3.

За матеріалами finbold.com.