Tether випустив $2 млрд USDT в мережі Ethereum за 45 хвилин

За даними Onchain Lens, Tether випустив $2 млрд USDT у мережі Ethereum протягом 45 хвилин і $4 млрд за 4 дні

Транзакції підтверджуються через профайлер ончейн-операцій Tether в Ethereum, що підтверджує масштаби та час активності. У Tether зазначають, що новостворені токени можуть бути авторизовані, але не одразу випущені в обіг — вони можуть залишатися в резерві до появи попиту з боку клієнтів. Це означає, що сам факт «друку» не гарантує негайного зростання обігу.

Трейдерам рекомендують відстежувати подальші перекази Tether на біржі, зміни в обсязі USDT в обігу, а також динаміку комісій в мережі Ethereum і транзакції USDT через Etherscan, щоб оцінити можливий вплив на ліквідність у найближчій перспективі.

Масовий випуск USDT і його вплив на ринок

Подія стала знаковою для крипторинку: протягом 45 хвилин було випущено $2 млрд USDT, а за 4 дні — $4 млрд. Це свідчить про масштабне вливання ліквідності у криптоекосистему. Подібні великі емісії Tether зазвичай передують зростанню обсягів торгів і можливим ціновим стрибкам ключових криптовалют — Біткоїна (BTC) та Ethereum (ETH), адже USDT виступає основним містком між фіатом і криптою.

Трейдерам варто пильно стежити за розвитком подій: активність може сигналізувати про інституційні закупівлі або підготовку до значних рухів ринку.

Як це може вплинути на торги

Швидкий випуск $4 млрд USDT лише за 4 дні підкреслює роль Tether як фундаменту криптоліквідності. Історично великі емісії USDT часто корелювали з «бичачими» настроями та зростанням обсягів торгів на біржах, зокрема Binance і Coinbase. Такі події зазвичай підвищують активність на Ethereum, що може збільшити комісії (і призвести до додаткового «спалювання» ETH).

У короткостроковій перспективі це може підштовхнути Біткоїн до тестування рівня опору близько $60 000, а Ethereum — до позначки $2 500, що створить умови для стратегій на прорив.

Крім того, випуск $2 млрд USDT може вказувати на нагальну потребу великих гравців у стейблкоїнах — наприклад, для закупівель на спотовому ринку чи відкриття позицій у деривативах. Зазвичай після емісій спостерігаються великі перекази на біржі.

Також карбування USDT здатне активізувати сектор DeFi в Ethereum: новий капітал може потекти в протоколи на кшталт Aave чи Uniswap.

З огляду на макроекономічні ризики, USDT дедалі частіше виступає «тихою гаванню» в періоди невизначеності. Тож ця емісія не лише створює короткострокові можливості для торгівлі, а й підтверджує ключову роль Tether у глобальній динаміці крипторинків.

