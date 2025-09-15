close-btn
PaySpaceMagazine

2 відомі криптовалюти, яким прогнозують різке падіння

15.09.2025 19:10
Микола Деркач

Масштабні розблокування монет Solana і токенів TRUMP відбудуться вже цього тижня. За оцінками аналітиків, це створить додатковий тиск на ринок і може стати причиною різкого зниження вартості цих криптоактивів

2 відомі криптовалюти, яким прогнозують різке падіння

Фото: chatgpt.com

Розблокування — це заплановані події у криптопроєктах, коли раніше заблоковані монети чи токени для команд, інвесторів або винагород стають доступними для торгівлі. Такі заходи покликані вводити активи в обіг поступово та уникати ринкових шоків (різкого падіння цін через надлишкову пропозицію). Однак на практиці великі розблокування часто створюють тиск на ціни у короткостроковій перспективі.

Цього тижня під графік розблокувань потрапляють два помітні активи.

Solana (SOL)

За даними Tokenomics, Solana (SOL) готується до розблокування 502 930 токенів SOL на суму близько $121,22 млн. Хоча цей обсяг становить лише 0,09% від циркулюючої пропозиції Solana, його доларова вартість є значною.

Якщо такий великий обсяг вийде на ринок, це підвищить ліквідність, але водночас збільшить ризик тиску на зниження, адже отримувачі можуть почати продавати. Подальша динаміка також залежатиме від загальних ринкових тенденцій, які суттєво впливали на курс Solana останнім часом.

На момент написання матеріалу Solana торгувалася по $236, що майже на 4% нижче за останні 24 години, проте зростання за тиждень становить 13%.

Читайте також: 3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Official Trump (TRUMP)

Подібна ситуація чекає і на Official Trump (TRUMP). Цього тижня буде розблоковано 4,89 млн токенів на суму близько $58,82 млн. Цей обсяг становить 1,52% від циркулюючої пропозиції TRUMP — відносно більшу частку, ніж у випадку Solana.

З огляду на те, що TRUMP є мемкоїном із відносно невеликою ринковою капіталізацією, таке розблокування може спричинити значну волатильність, адже різкі розпродажі часто відбуваються тоді, коли пропозиція перевищує короткостроковий попит.

Станом на 15 вересня, TRUMP торгувався на рівні $8,57, що на 3,6% нижче за добу, але майже на 1% вище за тиждень.

Варто зазначити, що падіння цін буде викликане не лише самим розблокуванням. Якщо ведмежі настрої на ринку збережуться, збитки можуть посилитися.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Емітент USDT запускає новий стейблкоїн

4 криптовалюти, за якими варто стежити цієї осені

Криптовалюта: нова ера фінансів чи приречений на провал експеримент

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти 15.09.2025

Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти
Як рахуватимуть податок на крипту, якщо отримав збитки — Гетманцев 15.09.2025

Як рахуватимуть податок на крипту, якщо отримав збитки — Гетманцев
Емітент USDT запускає новий стейблкоїн 15.09.2025

Емітент USDT запускає новий стейблкоїн
3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня 15.09.2025

3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня
4 криптовалюти, за якими варто стежити цієї осені 14.09.2025

4 криптовалюти, за якими варто стежити цієї осені
Криптовалюта: нова ера фінансів чи приречений на провал експеримент 14.09.2025

Криптовалюта: нова ера фінансів чи приречений на провал експеримент
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

 Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
Останні новини
Сьогодні  21:00

ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»

 Сьогодні  20:30

Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти

 Сьогодні  19:50

НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

 Сьогодні  19:10

2 відомі криптовалюти, яким прогнозують різке падіння

 Сьогодні  18:30

Apple випускає iOS 26: що зміниться

 Сьогодні  17:30

Як рахуватимуть податок на крипту, якщо отримав збитки — Гетманцев

 Сьогодні  15:30

У застосунку Армія+ з’явилися нові функції

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.