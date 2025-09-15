2 відомі криптовалюти, яким прогнозують різке падіння

Масштабні розблокування монет Solana і токенів TRUMP відбудуться вже цього тижня. За оцінками аналітиків, це створить додатковий тиск на ринок і може стати причиною різкого зниження вартості цих криптоактивів

Розблокування — це заплановані події у криптопроєктах, коли раніше заблоковані монети чи токени для команд, інвесторів або винагород стають доступними для торгівлі. Такі заходи покликані вводити активи в обіг поступово та уникати ринкових шоків (різкого падіння цін через надлишкову пропозицію). Однак на практиці великі розблокування часто створюють тиск на ціни у короткостроковій перспективі.

Цього тижня під графік розблокувань потрапляють два помітні активи.

Solana (SOL)

За даними Tokenomics, Solana (SOL) готується до розблокування 502 930 токенів SOL на суму близько $121,22 млн. Хоча цей обсяг становить лише 0,09% від циркулюючої пропозиції Solana, його доларова вартість є значною.

Якщо такий великий обсяг вийде на ринок, це підвищить ліквідність, але водночас збільшить ризик тиску на зниження, адже отримувачі можуть почати продавати. Подальша динаміка також залежатиме від загальних ринкових тенденцій, які суттєво впливали на курс Solana останнім часом.

На момент написання матеріалу Solana торгувалася по $236, що майже на 4% нижче за останні 24 години, проте зростання за тиждень становить 13%.

Official Trump (TRUMP)

Подібна ситуація чекає і на Official Trump (TRUMP). Цього тижня буде розблоковано 4,89 млн токенів на суму близько $58,82 млн. Цей обсяг становить 1,52% від циркулюючої пропозиції TRUMP — відносно більшу частку, ніж у випадку Solana.

З огляду на те, що TRUMP є мемкоїном із відносно невеликою ринковою капіталізацією, таке розблокування може спричинити значну волатильність, адже різкі розпродажі часто відбуваються тоді, коли пропозиція перевищує короткостроковий попит.

Станом на 15 вересня, TRUMP торгувався на рівні $8,57, що на 3,6% нижче за добу, але майже на 1% вище за тиждень.

Варто зазначити, що падіння цін буде викликане не лише самим розблокуванням. Якщо ведмежі настрої на ринку збережуться, збитки можуть посилитися.

