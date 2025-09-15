Емітент USDT запускає новий стейблкоїн

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна Tether призначив CEO для свого американського підрозділу та запускає новий стейблкоїн для інституцій у США

Ці кроки підкреслюють намір компанії зміцнити співпрацю з регуляторами та офіційно вийти на американський ринок. Колись звинувачена у статусі «улюбленої криптовалюти злочинців», Tether нині активно будує імідж партнера американських законодавців і правоохоронців після повернення до Білого дому президента, що підтримує криптоіндустрію, Дональда Трампа.

CEO Tether U.S. став Бо Хайнс, який раніше очолював Президентську раду радників із цифрових активів. Головний офіс компанії у США буде розташований у Шарлотті (Північна Кароліна).

Паралельно Tether запускає стейблкоїн USAT, який регулюватиметься в США за законом GENIUS Act. Якщо USD Tether (USDT) орієнтований на глобальні ринки, то USAT створено спеціально для бізнесу та інституцій, що працюють у рамках американського регуляторного поля.

«Уже понад десятиліття Tether, як засновник індустрії стейблкоїнів, випускає USDT — основу цифрової економіки, що стала стейблкоїном для сотень мільйонів людей на ринках, які досі були позбавлені доступу до фінансових послуг. Це доводить, що цифрові активи можуть приносити довіру, стійкість та свободу у глобальному масштабі», — заявив CEO Tether Паоло Ардоіно.

USAT працюватиме на власній платформі токенізації Tether — Hadron. Банківський партнер Anchorage Digital виступить емітентом токена, а Cantor Fitzgerald — зберігачем резервів та основним дилером.

USDT був створений ще у 2014 році як токен, прив’язаний до долара США, і довгий час залишався єдиним стейблкоїном на ринку, поки не з’явилися регульовані альтернативи на кшталт USDC від Circle. Попри скандали та пильну увагу регуляторів, USDT зберігає статус найпопулярнішого стейблкоїна завдяки ліквідності та ефекту першопрохідця.

Хоча Tether формально не мала присутності у США, компанія завжди наголошувала, що USDT посилює позиції долара, відкриваючи до нього доступ усьому світу. Значна частина резервів компанії інвестована у держоблігації США.

Міністр фінансів Скотт Бессент цього року під час саміту з криптовалют у Білому домі заявив: «Ми зробимо все, щоб долар США залишався домінуючою резервною валютою світу — і стейблкоїни допоможуть нам у цьому».

«USDT вже є одним із найбільших власників американських держоблігацій, — додав Ардоіно. — USAT — це наш внесок у те, щоб долар не просто зберігав домінування у цифрову епоху, а й розвивався».

За даними CryptoQuant, цього року ринкова капіталізація стейблкоїнів зросла приблизно на 34%.

