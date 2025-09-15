3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду насичений тиждень для економічного календаря США — у центрі уваги інвесторів засідання Федеральної резервної системи 17 вересня

Минулий тиждень ринок криптовалют завершив на підйомі: загальна капіталізація знову перевищила $4 трлн. Проте у вихідні зростання втратило динаміку. Фондові ринки США також встановили рекорди, адже інвестори заклали у ціни очікуване зниження ставки на 0,25% цього тижня.

Водночас ринок праці продемонстрував слабкість — кількість щотижневих заявок на допомогу з безробіття різко зросла.

За даними Kobeissi Letter, у середу (17 вересня) ФРС знизить ставку вперше у 2025 році, пославшись на слабкий ринок праці.

Ключові події 15–19 вересня

У вівторок (16 вересня) буде оприлюднено дані про роздрібні продажі за серпень — показник споживчої активності та загальних економічних настроїв.

Головною подією стане засідання FOMC у середу (17 вересня), де очікується перше зниження ставки після грудня 2024 року. Ф’ючерсні ринки CME оцінюють імовірність зниження на 25 базисних пунктів у 96,4%, а на 50 пунктів — у 3,6%.

Останнім часом ФРС чітко наголошувала, що більше зосереджена на слабкості ринку праці, ніж на ризиках інфляції.

«На тлі макроекономічної невизначеності у США та рекордного зростання золота, криптоактиви демонструють стійкість і властивості довгострокового хеджу проти інфляції, — зазначив директор LVRG Research Нік Рак. — Агресивна фіскальна політика та очікуване пом’якшення монетарної політики ФРС можуть продовжити криптоцикл до 2026 року. Посилення побоювань стагфляції лише підкріплює цей тренд і робить криптовалюти привабливим альтернативним засобом збереження вартості».

«Ми побоюємося, що засідання ФРС 17 вересня, на якому буде прийнято рішення про зниження ставки на 25 базисних пунктів, може перетворитися на подію типу Sell the News, коли інвестори почнуть виходити з позицій, щоб переоцінити макродані», — написав у звіті Ендрю Тайлер, глобальний керівник з ринкової аналітики.

У четвер (18 вересня) вийдуть дані індексу виробничої активності та нові заявки на допомогу з безробіття, але вони навряд чи вплинуть на ринок.

Перспективи ринку криптовалют

З огляду на те, що зниження ставки вже значною мірою враховане у цінах, ринок почав тиждень із типової для понеділка корекції: капіталізація скоротилася на 1% до $4,13 трлн.

Біткоїн двічі за останню добу піднімався вище $116 000, але стикався з опором і відкочувався до $115 000. Ethereum перевищував $4 700, але відкотився до $4 630, залишаючись у боковому діапазоні.

Альткоїни переважно закінчили у «червоній зоні», відчутніші втрати зафіксували XRP, Solana, Cardano та Chainlink.

