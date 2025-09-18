close-btn
2 криптовалюти, які можуть досягти $50 млрд капіталізації

18.09.2025 12:30
Микола Деркач

Якщо поточний бичачий настрій на ринку криптовалют збережеться, кілька відомих цифрових активів мають потенціал для досягнення ринкової капіталізації $50 млрд

Фото: freepik.com

Зокрема, Dogecoin та Cardano отримують дедалі більший приплив капіталу завдяки запуску інституційних інвестиційних продуктів та технічним оновленням мережі, які підвищують її масштабованість. Це робить амбітну ціль — досягнення ринкової капіталізації $50 млрд — дедалі реальнішою.

Dogecoin (DOGE)

Попри свій початок як мемкоїн, Dogecoin (DOGE) поступово перетворився на інвестиційний актив, який привертає увагу дедалі більшої кількості інвесторів. Запуск цього року трасту Grayscale Dogecoin Trust відкрив шлях для інституційної участі — серйозний зсув у порівнянні з попередніми «роздрібними» ралі.

Крім того, монета може отримати нові вливання капіталу завдяки зростанню ймовірності схвалення у США спотового біржового фонду (ETF) на DOGE.

На момент написання матеріалу DOGE торгувався на рівні $0,26 із ринковою капіталізацією $40,08 млрд.

Cardano (ADA)

Потенціал Cardano (ADA) досягти $50 млрд базується на розширенні мережі. Після апгрейду Vasil та активної роботи над рішенням масштабування Hydra блокчейн приваблює дедалі більше розробників, децентралізованих застосунків (dApps) та DeFi-проєктів.

Ключові показники свідчать про стабільне зростання сукупної вартості, заблокованої у протоколі (TVL), та активності смартконтрактів — критично важливих індикаторів довгострокового попиту на ADA.

Тим часом партнерства з інституціями та урядами продовжують зміцнювати репутацію Cardano як блокчейну, створеного для реальних застосувань.

На момент написання статті ринкова капіталізація ADA становила близько $31 млрд, а для подолання позначки у $50 млрд потрібне зростання приблизно на 60%. Вартість активу була $0,80.

Ризики

Попри значний потенціал для подальшого зростання, обидві монети стикаються з ризиками, які можуть завадити їм досягти рубежу у $50 млрд. Dogecoin залишається надто залежним від настроїв ринку та «хайпових» циклів, а Cardano ще має довести, що його технології здатні забезпечити стійке довгострокове впровадження.

За матеріалами finbold.com.

