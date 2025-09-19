На Варшавській фондовій біржі з’явився перший у Польщі Біткоїн-ETF

У Польщі почали торгувати першим біржовим фондом (ETF), прив’язаним до Біткоїна. Він дебютував на Варшавській фондовій біржі (WSE, або GPW) — найбільшому майданчику такого типу у Східній Європі

Крім доступу до головної криптовалюти світу, новий інструмент покликаний сприяти ширшому прийняттю криптовалют у польській фінансовій системі. Запуск відбувається на тлі оновлення національного регулювання ринку цифрових активів відповідно до стандартів ЄС.

Біткоїн-ETF: глобальний тренд тепер і в Польщі

GPW повідомила, що новий продукт — Bitcoin BETA ETF — дозволяє інвесторам брати участь у ринку криптовалют через регульовані торги. Це робить інвестиції безпечнішими та прозорішими порівняно з прямою купівлею біткоїнів.

Варшавська біржа, заснована ще на початку XIX століття, сьогодні є домом для понад 400 компаній із загальною капіталізацією близько 2,2 трлн злотих (понад $600 млрд). Це найбільший фондовий майданчик у Центральній та Східній Європі. Наразі на ньому вже торгуються 16 ETF.

«Пропонуючи доступ до Біткоїна через ETF, ми підвищуємо безпеку торгів, адже інвестори можуть виходити на крипторинок за допомогою інструменту, який підлягає регуляторному нагляду та відповідає стандартам прозорості», — наголосив Міхал Кобза, член правління GPW.

Як працює новий фонд

Управління ETF здійснює інвестфонд AgioFunds, ліцензований польським регулятором KNF. Доступ до Біткоїна забезпечується через ф’ючерси на Чиказькій товарній біржі (CME), а ліквідність підтримує брокер DM BOŚ.

Фонд прагне відтворювати динаміку цін на Біткоїн-ф’ючерси, незалежно від короткострокових коливань. Інвестиції можна викупити за запитом із комісією до 1%. Валютні ризики (курс злотого до долара) хеджуються форвардними контрактами.

«Це наша відповідь на зростаючий попит інвесторів на нові класи активів. Вірю, що Bitcoin BETA ETF виправдає очікування ринку», — сказав Казімєж Шпак, керуючий активами BETA ETF у AgioFunds.

Чому це важливо для Польщі

Місцеві криптомедіа назвали запуск «історичним моментом» для польських фінансів. Адже це перший крок до ширшого відкриття GPW для цифрових активів.

Новий ETF має зробити Біткоїн більш привабливим не лише для криптоентузіастів, а й для традиційних інвесторів, які досі остерігалися цього ринку.

Його поява збігається з підготовкою Польщі до впровадження положень європейського регламенту MiCA. Однак окремі пункти проєкту викликали суперечки, а частина з них може поставити під загрозу існування місцевих криптокомпаній.

Джерело: MSN.