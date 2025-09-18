Капіталізація XRP зросла на $5 млрд за добу: причини та прогнози

XRP продовжив своє зростання 18 вересня, додавши понад $5 млрд до ринкової капіталізації менш ніж за 24 години. Ціна монети піднялася з $3 до $3,10, а ринкова вартість зросла з $180,47 млрд до $185,79 млрд на момент написання матеріалу

Активність торгів також різко зросла: добовий обсяг підскочив на 57% — до $7,21 млрд, за даними Finbold із CoinMarketCap.

Рух збігся з підтвердженням дебюту біржового фонду REX-Osprey XRP ETF ($XRPR), який виходить на ринок сьогодні після попередніх затримок. На відміну від класичних спотових ETF, $XRPR працюватиме у форматі Registered Investment Company (RIC), утримуючи XRP поряд із готівкою та казначейськими паперами США.

За словами аналітиків, новий фонд відкриває для інвесторів регульований доступ до XRP без потреби прямого зберігання. Він демонструє зростаюче прийняття активу інституціями навіть попри обережність SEC щодо інших ETF і вже провокує ETF-орієнтовану торгівлю на спотовому ринку. Протягом найближчих тижнів головним тестом стане здатність фонду утримувати щоденні обсяги понад $200 млн.

Читайте також: 2 криптовалюти, які можуть досягти $50 млрд капіталізації

Технічний аналіз XRP

З технічного боку XRP пробив 7-денну SMA ($3,06) і рівень 23,6% за Фібоначчі ($3,07). Гістограма MACD вийшла у позитив (+0,0223), тоді як RSI (57,09) сигналізує, що у токена є простір для подальшого зростання без переходу в зону перекупленості.

Найближчий рівень опору — $3,18. Його впевнений прорив відкриє шлях до цілі $3,48, яка відповідає розширенню Фібоначчі на 127,2%.

Останній рух XRP поєднує інтерес інституційних інвесторів, підживлений ETF, технічну стійкість і позитивний фон на ринку альткоїнів. Хоча структура фонду не створює такого прямого попиту на XRP, як спотовий продукт, його новизна може залучити новий капітал та ще більше легітимізувати актив на ринку США.

Також раніше ми писали, що BNB, нативна криптовалюта екосистеми Binance, уперше в історії подолала позначку в $1000, встановивши новий історичний максимум 18 вересня — $1005,29.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі заявив, що Трамп зробив Біткоїн ціннішим

Криптокити скуповують Dogecoin: як змінилася ціна та чого чекати

Tether випустив $2 млрд USDT в мережі Ethereum за 45 хвилин