У США запустили два нових крипто-ETF: гучний злет Dogecoin і XRP

21.09.2025 13:00
Ольга Деркач

У четвер, 18 вересня, на ринку США з’явилися нові спотові криптовалютні біржові фонди від REX-Osprey — Dogecoin-ETF (DOJE) та XRP-ETF (XRPR). Їхній дебют виявився рекордним: Dogecoin-ETF зібрав понад $6 млн за першу годину, а XRP-ETF — майже $25 млн за півтори години

Фото: chatgpt.com

Для порівняння: у середньому новий ETF на старті збирає близько $1 млн протягом першого дня. Таким чином, DOJE усього за 60 хвилин перевищив цей показник у шість разів.

«Мій прогноз було розбито вже в першу годину… Це приголомшливий результат. Більшість ETF стартують із менше ніж $1 млн у перший день», — прокоментував старший аналітик ETF у Bloomberg Ерік Балчунас.

Нова хвиля крипто-ETF

Інший продукт REX-Osprey — спотовий XRP-ETF з тікером XRPP — також перевершив очікування, показавши майже $25 млн обсягу торгів за півтори години.

«Інвестори сприймають ETF як інструменти для торгівлі та доступу. Революція цифрових активів уже в розпалі», — заявив CEO REX-Osprey Ґреґ Кінґ у пресрелізі Business Wire.

Читайте також: 2 криптовалюти, капіталізація яких може сягнути $1 трлн

Стрімкий запуск приголомшив ринок. Балчунас спрогнозував «нову навалу ETF» та підкреслив, що DOJE вже можна вважати одним із топ-5 нових фондів року.

SEC відкриває двері для нових криптопродуктів

На тлі цих подій 17 вересня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила нові універсальні стандарти лістингу для трастів, забезпечених товарами. Відтепер трасти, які відповідають чітко визначеним критеріям, можуть виходити на біржу без окремого рішення SEC.

Згідно з правилами, трасти повинні торгувати своїми базовими активами на контрольованих ринках, зберігаючи історію ф’ючерсів або вже підтримуючи ETF із значною експозицією.

Додаткові вимоги включають щоденну публікацію даних про активи, їхню чисту вартість та політику ліквідності. Крім того, маркет-мейкери зіткнуться з обмеженнями торгівлі та захисними бар’єрами, впровадженими для запобігання зловживанню непублічною інформацією.

За матеріалами finbold.com

