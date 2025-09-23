Чи впаде ціна XRP після пробою рівня $3

22 вересня XRP подешевшав на 5% за добу й торгувався на рівні $2,80. Нездатність утриматися вище $3 ставить під сумнів висхідний тренд альткоїна щонайменше у короткостроковій перспективі

Класичний патерн XRP вказує на $2,07

На денному графіку XRP формує класичний низхідний трикутник — ведмежий патерн продовження, який складається зі спадної лінії опору та горизонтальної лінії підтримки.

Закриття денного свічкового графіка нижче підтримки може спровокувати нову хвилю розпродажів. Технічна ціль — близько $2,07, що обчислюється як висота трикутника, додана до точки потенційного прориву ($2,75).

Такий рух означатиме падіння приблизно на 26% від поточної ціни.

XRP зараз торгується нижче 50-денної (жовта лінія) та 100-денної (червона лінія) SMA, що посилює «ведмежі» очікування. 200-денна SMA на рівні $2,52 може дати «бикам» певну підтримку, запобігши глибшій корекції в район $2.

Індекс відносної сили (RSI) за добу впав із 50 до 39, що свідчить про наростання низхідного імпульсу.

Метрика NUPL (нереалізований прибуток/збиток) також сигналізує про ризики. Вона перебуває у зоні 0,5–0,6 — історично це часто відповідало локальним пікам. Зараз понад 94% пропозиції перебуває в прибутку, що підвищує ризик тиску з боку продавців. Подібні ситуації у 2017, 2021 та січні 2025 року передували різким корекціям, тож ймовірність відкату у найближчі дні залишається високою.

Чи це технічна корекція

Попри відкат, багато аналітиків вважають, що у довшій перспективі «бики» зберігають контроль.

На тижневому графіку XRP все ще демонструє «бичачий прапор», що формується з листопада 2024 року. Це може вказувати на зростання аж до $15.

Аналітик CryptoBull також припускає, що у жовтні XRP здатен піднятися до $5.

«Хоча короткі таймфрейми варто уважно відстежувати, довгострокові тренди залишаються абсолютно чіткими», — зазначив аналітик Egrag Crypto, вважаючи поточний відкат технічною корекцією. Він показав графік із висхідним трикутником на місячному таймфреймі, де цільова ціна для XRP сягає $27.

У попередньому аналізі XForceGlobal також наголошував, що глобальна картина для XRP залишається «бичачою», а за хвильовою теорією Елліотта наступний цикл може завершитися вище $20.

