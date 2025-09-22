4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду насичений тиждень у США: виступи представників Федеральної резервної системи та ключові дані щодо ВВП і інфляції

Крипторинок провів вихідні майже без руху, однак у понеділок вранці знову пішов у мінус у традиційному для початку тижня відкаті.

Усі три американські фондові індекси 19 вересня оновили історичні максимуми — на тлі оптимізму щодо можливого зниження ставок ФРС і сили технологічного сектору. Настрої також підтримали позитивні сигнали з торгових переговорів між США та Китаєм.

«Ринки дивляться вперед — на жовтневу та грудневу зустрічі ФРС, очікуючи нових даних», — зазначає Kobeissi Letter.

Економічні події 22–26 вересня:

вівторок (23 вересня) — виступ голови ФРС Джерома Павелла. Інвестори уважно слухатимуть його тон і формулювання, адже це визначатиме майбутній курс політики, особливо важливий для таких чутливих секторів, як крипто;

вівторок (23 вересня) — виступ голови ФРС Джерома Павелла. Інвестори уважно слухатимуть його тон і формулювання, адже це визначатиме майбутній курс політики, особливо важливий для таких чутливих секторів, як крипто; середа (24 вересня) — дані про продажі нових будинків;

середа (24 вересня) — дані про продажі нових будинків; четвер (25 вересня) — статистика щодо вторинного житла та переглянуті показники ВВП за другий квартал. Звіт оновить картину економічної динаміки, інвестицій бізнесу та споживчих витрат, що впливали на останнє рішення ФРС;

четвер (25 вересня) — статистика щодо вторинного житла та переглянуті показники ВВП за другий квартал. Звіт оновить картину економічної динаміки, інвестицій бізнесу та споживчих витрат, що впливали на останнє рішення ФРС; п’ятниця (26 вересня) — ключове: індекс Core PCE (улюблений показник інфляції для ФРС), який відстежує зміну цін через призму споживчих витрат. У цей же день вийдуть попередні дані індексу споживчих настроїв Мічиганського університету та довгострокових інфляційних очікувань.

Цікаве по темі: PayPal розширює підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів

«Ми не можемо ігнорувати той факт, що монетарна політика входить у нову еру. Стагфляція зустрічається зі зниженням ставок, а розрив у добробуті лише зростає», — додає Kobeissi Letter.

Прогноз для крипторинку

За вихідні капіталізація крипторинку трималася близько $4,1 трлн без різких рухів. Проте зранку ринок знову посипався: з нього вийшло понад $75 млрд за кілька годин.

Біткоїн знизився до $114 300 — мінімуму за останні десять днів після невдалої спроби пробити рівень $118 000 наприкінці минулого тижня. Якщо поточний рівень не втримається, можлива подальша корекція до $110 000.

Ethereum також ослаб, втративши 4% і впавши нижче $4 300 вперше за два тижні. Альткоїни теж у червоній зоні, а Dogecoin і Hyperliquid показали ще глибші просідання після того, як Артур Хейз розпродав свої активи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кити XRP прокинулись: ціна монети падає

2 криптовалюти, капіталізація яких може сягнути $1 трлн

На Варшавській фондовій біржі з’явився перший у Польщі Біткоїн-ETF

Джерело: CryptoPotato.