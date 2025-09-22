close-btn
PaySpaceMagazine

PayPal розширює підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів

22.09.2025 16:00
Ольга Деркач

Платіжний гігант PayPal додає підтримку свого стейблкоїна PayPal USD (PYUSD) у мережах Tron, Avalanche та ще кількох блокчейнах завдяки інтеграції з LayerZero та її міжланцюговим містком Stargate Hydra

PayPal розширює підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів

Фото: freepik.com

Загалом PYUSD виходить на вісім нових блокчейнів, сім із яких підключені саме через Stargate Hydra. У результаті з’явиться новий токен PYUSD0 — він буде повністю взаємозамінним із оригінальним PYUSD і працюватиме на різних блокчейнах.

Новими мережами стали Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Ink, Sei, Stable та Stellar. А вже наявні версії на Berachain (BBYUSD) і Flow (USDF) оновляться до PYUSD0.

Stargate Hydra виступатиме інтерфейсом для переказів PYUSD0, тоді як LayerZero забезпечуватиме карбування, спалювання та розгортання монет.

Таким чином, PYUSD тепер працює не лише на Ethereum, Solana та Arbitrum, а й ще на 8 інших блокчейнах. Це робить його одним із найбільш доступних стейблкоїнів у криптоекосистемі.

Цікаве по темі: Кити XRP прокинулись: ціна монети падає

Ринок стейблкоїнів зростає

За оцінками Міністерства фінансів США, ринок стейблкоїнів, який у квітні оцінювався у $295 млрд, може зрости до $2 трлн до 2028 року. Додатковий імпульс у липні дала поява закону GENIUS, підписаного президентом США Дональдом Трампом. Його називають одним із наймасштабніших законів у сфері стейблкоїнів.

PYUSD ще далеко до лідерів

Попри розширення, PYUSD поки що суттєво відстає від головних гравців ринку. За даними CoinGecko, капіталізація PYUSD становить $1,3 млрд, що дає йому лише 11-те місце.

Для порівняння: Tether (USDT) має $171,2 млрд і працює у 12 мережах, а Circle (USDC) з капіталізацією $74,3 млрд підтримує вже 25 блокчейнів. У топ-5 також входять Ethena USDe, USDS і Dai з обсягами від $13,9 млрд до $4,5 млрд.

PYUSD випускається компанією Paxos і був запущений у серпні 2023 року як перший масштабний крок PayPal у криптосфері.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти, капіталізація яких може сягнути $1 трлн

На Варшавській фондовій біржі з’явився перший у Польщі Біткоїн-ETF

Криптовалюта BNB встановила новий історичний рекорд

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовиниPayPal
google news
Новини по темі
Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce 19.09.2025

Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce
PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі 16.09.2025

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі
PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh 15.08.2025

PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh
PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу 29.07.2025

PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу
PayPal запустив ШІ-систему виявлення шахрайства 22.07.2025

PayPal запустив ШІ-систему виявлення шахрайства
PayPal запланував масштабне впровадження власного стейблкоїна PYUSD 26.02.2025

PayPal запланував масштабне впровадження власного стейблкоїна PYUSD
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  16:40

Золото може злетіти до $6 000 — прогноз економіста

 Сьогодні  16:00

PayPal розширює підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів

 Сьогодні  15:20

Скільки заробляють підсанкційні компанії в Україні — Опендатабот

 Сьогодні  14:40

В Україні запускають цифрову систему обліку військових

 Сьогодні  14:00

Український стартап NORDA Dynamics залучив $1 млн інвестицій

 Сьогодні  13:30

Кити XRP прокинулись: ціна монети падає

 Сьогодні  12:30

IT-директор Нової пошти залишає компанію

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.