PayPal розширює підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів

Платіжний гігант PayPal додає підтримку свого стейблкоїна PayPal USD (PYUSD) у мережах Tron, Avalanche та ще кількох блокчейнах завдяки інтеграції з LayerZero та її міжланцюговим містком Stargate Hydra

Загалом PYUSD виходить на вісім нових блокчейнів, сім із яких підключені саме через Stargate Hydra. У результаті з’явиться новий токен PYUSD0 — він буде повністю взаємозамінним із оригінальним PYUSD і працюватиме на різних блокчейнах.

Новими мережами стали Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Ink, Sei, Stable та Stellar. А вже наявні версії на Berachain (BBYUSD) і Flow (USDF) оновляться до PYUSD0.

Stargate Hydra виступатиме інтерфейсом для переказів PYUSD0, тоді як LayerZero забезпечуватиме карбування, спалювання та розгортання монет.

Таким чином, PYUSD тепер працює не лише на Ethereum, Solana та Arbitrum, а й ще на 8 інших блокчейнах. Це робить його одним із найбільш доступних стейблкоїнів у криптоекосистемі.

Цікаве по темі: Кити XRP прокинулись: ціна монети падає

Ринок стейблкоїнів зростає

За оцінками Міністерства фінансів США, ринок стейблкоїнів, який у квітні оцінювався у $295 млрд, може зрости до $2 трлн до 2028 року. Додатковий імпульс у липні дала поява закону GENIUS, підписаного президентом США Дональдом Трампом. Його називають одним із наймасштабніших законів у сфері стейблкоїнів.

PYUSD ще далеко до лідерів

Попри розширення, PYUSD поки що суттєво відстає від головних гравців ринку. За даними CoinGecko, капіталізація PYUSD становить $1,3 млрд, що дає йому лише 11-те місце.

Для порівняння: Tether (USDT) має $171,2 млрд і працює у 12 мережах, а Circle (USDC) з капіталізацією $74,3 млрд підтримує вже 25 блокчейнів. У топ-5 також входять Ethena USDe, USDS і Dai з обсягами від $13,9 млрд до $4,5 млрд.

PYUSD випускається компанією Paxos і був запущений у серпні 2023 року як перший масштабний крок PayPal у криптосфері.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти, капіталізація яких може сягнути $1 трлн

На Варшавській фондовій біржі з’явився перший у Польщі Біткоїн-ETF

Криптовалюта BNB встановила новий історичний рекорд

Джерело: Cointelegraph.