close-btn
PaySpaceMagazine

PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець

27.10.2025 19:30
Ольга Деркач

Платформа платежів Mastercard інтегрується в гаманець PayPal, щоб дозволити ШІ-агентам здійснювати транзакції від імені користувачів

PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець

Фото: freepik.com

Завдяки цьому партнерству сотні мільйонів споживачів і десятки мільйонів торговців у всьому світі зможуть дозволити агентам здійснювати покупки. PayPal також випробує фреймворк Mastercard Agent Pay Acceptance Framework і співпрацюватиме з Mastercard у спільній розробці та тестуванні агентів і торговців.

Mastercard забезпечить можливість власникам карток безпечно отримувати доступ до своїх платіжних даних через PayPal Checkout у будь-якому місці, де PayPal приймається на платформі агентів або в чаті з агентом.

Mastercard наводить приклад: користувач хоче купити нові кросівки та просить ШІ-агента знайти торговців і запропонувати варіанти, підібрані під його потреби. Покупець обирає потрібну пару — зі знижкою, у правильному розмірі та з доставкою за два дні — у продавця, який приймає PayPal, і просить агента оформити покупку.

Читайте також: Revolut отримав ліцензію MiCA

ШІ-агент знає, що покупець користується PayPal, і розпізнає, що торговець також приймає цей метод оплати. Тоді агент запитує, чи бажає користувач оплатити через PayPal, після чого той може швидко підтвердити свою особу для завершення транзакції.

«Об’єднавши Mastercard Agent Pay із нашим гаманцем, ми надаємо торговцям і споживачам змогу брати участь в агентній комерції, де довіра та гнучкість стоять у центрі», — сказала Мішель Ґілл, виконавча віцепрезидентка та генеральна директорка з малого бізнесу та фінансових послуг PayPal.

Раніше ми також писали, що OpenAI, компанія-розробник ChatGPT, залучила понад сотню колишніх інвестиційних банкірів із провідних установ Волл-стріт — зокрема JPMorgan і Goldman Sachs — для участі у своєму проєкті Mercury, в рамках якого планується навчити штучний інтелект будувати фінансові моделі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

За матеріалами finextra.com.

Рубрики: FinTechСвітНовиниMastercardPayPal
google news
Новини по темі
Revolut отримав ліцензію MiCA 23.10.2025

Revolut отримав ліцензію MiCA
ChatGPT отримає фінансові моделі: OpenAI наймає банкірів 22.10.2025

ChatGPT отримає фінансові моделі: OpenAI наймає банкірів
НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні 16.10.2025

НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні
Visa запускає протокол для продажів через ШІ 15.10.2025

Visa запускає протокол для продажів через ШІ
Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина 14.10.2025

Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина
Web3-браузери: новий рівень безпеки та приватності в інтернеті 13.10.2025

Web3-браузери: новий рівень безпеки та приватності в інтернеті
Вибір редакції
Всі
Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Останні новини
27.10.2025  20:30

Золото може обвалитися на 30% — аналітик Bloomberg

 27.10.2025  20:00

Експерт спрогнозував різкий злет Біткоїна вище історичних максимумів

 27.10.2025  19:30

PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець

 27.10.2025  19:00

Як сплатити податки на доходи, отримані за кордоном

 27.10.2025  18:30

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії

 27.10.2025  17:10

Крипторинок зріс на $130 млрд за добу: деталі

 27.10.2025  16:30

Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.