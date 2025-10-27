PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець

Платформа платежів Mastercard інтегрується в гаманець PayPal, щоб дозволити ШІ-агентам здійснювати транзакції від імені користувачів

Завдяки цьому партнерству сотні мільйонів споживачів і десятки мільйонів торговців у всьому світі зможуть дозволити агентам здійснювати покупки. PayPal також випробує фреймворк Mastercard Agent Pay Acceptance Framework і співпрацюватиме з Mastercard у спільній розробці та тестуванні агентів і торговців.

Mastercard забезпечить можливість власникам карток безпечно отримувати доступ до своїх платіжних даних через PayPal Checkout у будь-якому місці, де PayPal приймається на платформі агентів або в чаті з агентом.

Mastercard наводить приклад: користувач хоче купити нові кросівки та просить ШІ-агента знайти торговців і запропонувати варіанти, підібрані під його потреби. Покупець обирає потрібну пару — зі знижкою, у правильному розмірі та з доставкою за два дні — у продавця, який приймає PayPal, і просить агента оформити покупку.

Читайте також: Revolut отримав ліцензію MiCA

ШІ-агент знає, що покупець користується PayPal, і розпізнає, що торговець також приймає цей метод оплати. Тоді агент запитує, чи бажає користувач оплатити через PayPal, після чого той може швидко підтвердити свою особу для завершення транзакції.

«Об’єднавши Mastercard Agent Pay із нашим гаманцем, ми надаємо торговцям і споживачам змогу брати участь в агентній комерції, де довіра та гнучкість стоять у центрі», — сказала Мішель Ґілл, виконавча віцепрезидентка та генеральна директорка з малого бізнесу та фінансових послуг PayPal.

Раніше ми також писали, що OpenAI, компанія-розробник ChatGPT, залучила понад сотню колишніх інвестиційних банкірів із провідних установ Волл-стріт — зокрема JPMorgan і Goldman Sachs — для участі у своєму проєкті Mercury, в рамках якого планується навчити штучний інтелект будувати фінансові моделі.

За матеріалами finextra.com.