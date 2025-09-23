close-btn
BlackRock щойно продав цю криптовалюту на $1 млрд

23.09.2025 20:30
Микола Деркач

BlackRock зробив один із найбільших кроків на крипторинку цього року — у вівторок, 23 вересня, зафіксовано відтік Біткоїнів на $980 млн

Фото: freepik.com

Про це повідомив Finbold із посиланням на Arkham.

«Вражають не лише цифри, а й час проведення транзакцій — цього тижня Біткоїн демонструє підвищену волатильність. У результаті трейдери почали спекулювати, чи не розпочалася нова хвиля інституційних продажів на тлі падіння ширшого крипторинку через зміни глобальної монетарної політики», — пишуть аналітики.

На момент написання матеріалу криптовалюта торгувалася нижче $113 000, показуючи добове зростання на 0,49%, але все ще перебуваючи в мінусі на 2,20% за тиждень.

Попри все, BlackRock залишається найбільшим криптофондом із понад $87,5 млрд у BTC.

При цьому відтік із iShares Bitcoin Trust (IBIT) на Arkham не означає, що BlackRock самостійно спекулює чи «зливає» монети. Спотові Біткоїн-ETF на кшталт IBIT працюють за механізмом створення та викупу акцій фонду за участю авторизованих учасників (AP). Коли інвестори продають акції ETF, AP викуповують їх — наразі у грошовій формі, що вимагає від трасту продажу Біткоїна для повернення коштів.

Саме це й відображається як «відтік» у системі Arkham: Біткоїн виходить із кастодіального гаманця (Coinbase), аби закрити викуп. Відповідно, коли попит зростає, фіксуються «припливи», оскільки створюються нові акції ETF і купується Біткоїн.

Читайте також: Чи впаде ціна XRP після пробою рівня $3

Ethereum-ETF також фіксують значні відтоки

Спотові Ethereum-ETF також зафіксували суттєві відтоки: у понеділок, 22 вересня, ринок «втратив» $76 млн, з яких $15,1 млн припало на BlackRock.

Цей момент теж показовий, адже продажі відбулися всього через кілька днів після «шопінг-спринту» BlackRock на $500 млн і загальних чистих припливів у $1,9 млрд минулого тижня після зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів.

Лідерами стали біткоїн-фонди, які отримали $977 млн припливів, довівши чотиритижневий результат майже до $4 млрд. Ethereum за цей час додав $772 млн, а його річний підсумок сягнув близько $12,6 млрд.

Додатковий тиск створюють і нові стандарти лістингу SEC для NASDAQ, Cboe та NYSE. Вони скоротили терміни схвалення спотових крипто-ETF із понад 200 днів до приблизно 75. Це, ймовірно, приверне увагу до потенційних нових запусків, зокрема ETF на Solana.

