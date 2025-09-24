Чи буде криптовалюта розумною інвестицією у 2026 році

Ще нещодавно крипторинок нагадував Дикий Захід. Мемкоїни злітали за ніч, а статки створювалися (і зникали) на хвилі гайпу. Тепер, коли ми наближаємося до 2026 року, картина кардинально інша. Регулятори наздоганяють, інфраструктура зміцнюється, а фокус зміщується від гайпу до реальної користі. То чи варто сьогодні інвестувати в криптоактиви?

Настала епоха інфраструктури

Супачай Парчаріянон, засновник SeaX Ventures, вважає, що крипторинок входить у принципово нову фазу.

«Дискусія вже не про те, що криптовалюта — це спекулятивна гра, а про те, що це критична інфраструктура», — зазначає він.

У SeaX роблять ставку на такі платформи, як Solana і Band Protocol, які є будівельними блоками децентралізованих систем.

«Окремі токени залишаються циклічними, — додає він, — але рівень інфраструктури стає таким самим фундаментальним для сучасного техпортфеля, яким колись були хмари чи кібербезпека».

Інакше кажучи, справа вже не у «блискучих монетах», а у програмних рейках, на яких тихо працюватимуть інші індустрії.

Інституції стають прихильнішими

Той самий зсув мислення видно і серед великих інвесторів. Опитування EY-Parthenon та Coinbase у січні 2025 року показало, що 83% інституційних інвесторів планують збільшити частку криптовалют у своїх портфелях цього року.

Цікаве по темі: Кількість криптомільйонерів у світі встановила новий рекорд

Тренд підживлює посилення регуляторної ясності. Ключовою подією стало скасування правила SAB 121 Комісії з цінних паперів США, яке ускладнювало банкам зберігання криптоактивів. Зі зняттям бар’єру та формуванням ширшої регуляторної бази інституції стали впевненіше заходити у цей сектор.

Особливий інтерес проявляється до стейблкоїнів, токенізованих фондів та біржових продуктів (ETP). За даними EY-Parthenon, 69% тих, хто планує інвестувати у 2025 році, обирають саме ETP.

Якщо ви досі ганяєтесь за мемкоїнами або намагаєтесь вгадати наступний стрибок монети, експерти попереджають: ви вже позаду.

«Це чудовий час для довгострокових інвесторів, які розуміють важливість інфраструктурних проєктів», — переконаний Парчаріянон.

Його компанія робить ставку на рішення для реальних потреб — ідентифікацію, комплаєнс і платежі — а не на черговий тренд у X чи Reddit.

Криптовалюта у 2026 році зовсім не схожа на ту, що ми бачили у 2018-му. Це більш зрілий і регульований ринок, але для тих, хто вміє бачити можливості, він усе ще сповнений перспектив.

Золота лихоманка закінчилася. Але для інвесторів, які готові обміняти гайп на стратегію, зараз може бути найкращий час придивитися уважніше.

Джерело: GOBankingRates.