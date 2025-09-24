2 компанії, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 році

На тлі триваючого ралі на фондовому ринку США кілька компаній відчувають зростання інвестиційного інтересу, що наближає їхню вартість до омріяної позначки у $1 трлн

З наближенням нового року дві американські корпорації мають усі шанси увійти до «трильйонного клубу» завдяки амбітним планам і фундаментальним показникам.

Oracle (NASDAQ: ORCL)

Ринкова капіталізація Oracle становить близько $867 млрд — лише на 15% менше від трильйона. З огляду на динаміку останніх місяців, досягти цієї позначки компанія може вже найближчим часом. На момент публікації акції ORCL торгувалися по $305, що більш ніж на 80% вище, ніж на початку року.

Oracle більше не сприймається лише як постачальник корпоративного ПЗ — зараз компанія стає одним із ключових гравців у сфері штучного інтелекту (ШІ). Це може вивести її капіталізацію на нові вершини.

Зокрема, корпорація веде переговори про багаторічну хмарну угоду з Meta на $20 млрд, а також інвестує у проєкт Stargate — масштабну ініціативу вартістю $500 млрд спільно з OpenAI та SoftBank, спрямовану на створення дата-центрів нового покоління.

Щоб профінансувати ці проєкти, Oracle планує розмістити облігації на $15 млрд, що свідчить про агресивну стратегію зростання.

Позитивно сприйняли інвестори й кадрові зміни: призначення Клея Магуїрка та Майка Січилії співгенеральними директорами сигналізує про новий етап розвитку у напрямку хмарних і інфраструктурних сервісів.

Eli Lilly (NYSE: LLY)

Шлях Eli Lilly до трильйона складніший, але її фундаментальні показники також дають підстави для оптимізму. Поточна ринкова капіталізація фармгіганта — $661 млрд, а для досягнення $1 трлн акціям потрібно подорожчати приблизно на 51% від нинішніх $745.

Головний шанс для компанії — боротьба з однією з найбільших проблем сучасності: ожирінням. Eli Lilly робить ставку на орфоргліпрон — пероральний препарат для схуднення, що показав двозначне зниження маси тіла у клінічних випробуваннях.

Щоб задовольнити майбутній попит, компанія інвестує $6,5 млрд у новий біовиробничий комплекс у Техасі. Це частина масштабної програми розширення виробництва в США для забезпечення портфеля препаратів проти метаболічних розладів, до якого входить і вже відомий Zepbound.

На відміну від Oracle, яка робить ставку на інфраструктурні проєкти, зростання Eli Lilly залежить від ефективності та комерційного успіху нових ліків. У сегменті GLP-1-терапій, де домінує Novo Nordisk, конкуренція надзвичайно висока.

Якщо препарати Lilly отримають широку підтримку регуляторів і довіру пацієнтів, небувалий попит на засоби проти ожиріння може підняти компанію до капіталізації в $1 трлн.

