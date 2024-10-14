На яку суму банки прокредитували енергетику — НБУ

Банки за чотири місяці схвалили заявки на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на 8 млрд грн

За період з 1 червня до 30 вересня цього року банки отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн.

Про це свідчать результати опитування Національним банком України (НБУ) 20 банків, які підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Вже схвалено заявки (підписані угоди й ті, що готуються до підписання) на суму 7,9 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, становить 2 млрд грн.

Зокрема, у вересні було:

подано 514 заявок на суму 8,4 млрд грн;

схвалено 1081 заявку на суму 2,7 млрд грн;

надано 220 кредитів загальним обсягом 1,3 млрд грн.

Читайте також: Укрексімбанк фінансуватиме енергосервісні компанії

За наданими позиками бізнесу з червня вже профінансована потужність генерації близько 200 мВт.

«Аби прискоритися на максимум, ми закликали банки разом з клієнтами сформувати спільну позицію про перешкоди, що заважають швидкій реалізації відповідних проєктів, таких як складні й тривалі дозвільні процедури, та запропонувати своє бачення для усунення таких перешкод», — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж вересня громадянам надано 1,1 тис. кредитів загальним обсягом 133 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зараз становить 204 млн грн.

Нагадаємо, покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів 24 вересня 2024 року. Нова програма допомагатиме виробникам та підприємцям, які сьогодні купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств.

Раніше ми розглядали приклади того, які продукти банки підготували для населення та бізнесу на випадок блекаутів. Зокрема, це енергетична програма для кредитування фізичних осіб — «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств» або «Джерела енергії»; окрема програма для ОСББ і ЖБК; а також кредитна програма від ПУМБ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд скасував відключення електроенергії для деяких бізнесів

В Україні видано перший кредит для ОСББ на енергетичне обладнання

Епіцентр отримав ліцензію на постачання газу та електроенергії