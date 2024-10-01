Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання

Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів 24 вересня 2024 року, інформує пресслужба Мінекономіки.

Нова програма допомагатиме виробникам та підприємцям, які сьогодні купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств.

«В межах програми «Зроблено в Україні» держава вже компенсує агровиробникам частину коштів за придбану сільгосптехніку українського виробництва. Нині ми робимо новий значний крок у розвитку цієї програми — Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів та будівельної, комунальної і спеціальної техніки. Долучитися зможуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомили у пресслужбі Мінекономіки, отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми та до 1 грудня, можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня. На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься у наступному році. Фінансування заявок здійснюватиметься в порядку черговості їх надходження в межах наявного бюджетного фінансування.

Отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) зможуть покупці, що придбали:

Енергетичне обладнання

промислові системи накопичення електричної енергії;

сонячні панелі, електростанції, колектори;

вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;

вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;

трансформатори, розподільчі шафи; теплові помпи; індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку;

Колісну техніку

автобуси — міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;

автоцистерни — в тому числі для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;

фургони, трали, причепи та напівпричепи;

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Будівельну, комунальну і спеціальну техніку

крани, в тому числі баштові, землерийні машини; навантажувачі та екскаватори-навантажувачі;

сміттєвози, асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти;

машини для механізованого розмінування (в тому числі роботизованих) піротехнічні машини, обладнання для розмінування.

Виробникам для участі в програмі потрібно буде подати заявку до Мінекономіки в електронній формі, перелік товарів, за придбання яких покупцю може нараховуватися компенсація та пакет документів. В тому числі:

інформацію про ступінь локалізації;

калькуляцію собівартості ;

інформацію про технологічні операції;

розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці та інші.

Після перевірки Мінекономіки та позитивного рішення товари будуть розміщені у відповідному публічному переліку. Інформація буде передана банкам, через які реалізується програма.

Покупцям, щоб отримати компенсацію необхідно:

оплатити придбання техніки та обладнання з переліку в уповноваженому банку;

подати до банку заяву на отримання компенсації;

подати, як підтвердження копію платіжного документа та акт прийняття-передання техніки та обладнання.

«Важливо: на компенсацію не мають права підприємства-банкрути, підсанкційні чи пов’язані з державою-агресором, або білоруссю підприємства, які мають прострочений більш ніж на шість місяців податковий борг, працюють на території активних бойових дій тощо. Техніка та обладнання, за придбання яких покупець отримає компенсацію не можуть протягом трьох років перепродаватися. Інакше — покупець має повернути державі кошти та буде позбавлений можливості отримувати компенсацію протягом наступних трьох років», — зазначається у повідомленні Мінекономіки.

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