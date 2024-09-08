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Європейський банк дав Україні €70 млн на компенсації за житло: хто зможе отримати

08.09.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Україна отримала 70 млн євро від БРРЄ на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф

Європейський банк дав Україні €70 млн на компенсації за житло: хто зможе отримати

Фото: mof.gov.ua, unsplash.com

Банк Розвитку Ради Європи (БРРЄ) виділив Україні 70 млн євро в рамках проєкту «HOME. Компенсація за знищене житло». Ці кошти є першим траншем із передбачених двох етапів до кінця 2024 року.

Отримані гроші держава спрямує на фінансування житлових сертифікатів, як механізм прямої допомоги. Завдяки цьому українці зможуть отримати компенсацію за житло, знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф.

Основними отримувачами допомоги стануть:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю;
  • багатодітні сім’ї.

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В рамках проєкту планується фінансування компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів. Це дозволить отримати компенсацію за знищене житло близько 5700 українцям. Проєкт впроваджується у межах послуги «єВідновлення» по всій Україні.

Заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова зазначила, що реалізація проєкту HOME сприятиме якнайшвидшому поверненню постраждалих громадян до звичного життя.

«Україна є членом Банку Розвитку Ради Європи вже понад рік – від червня 2023 року. За такий короткий термін співпраці нам вдалось напрацювати низку важливих ініціатив у сфері відновлення та охорони здоров’я», — додає Зикова.

Ще 11 червня на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC2024) глава Мінфіну Сергій Марченко та керівник БРРЄ Карло Монтічеллі підписали угоду щодо позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту «HOME. Компенсація за знищене житло».

Нагадаємо, українці, чиє житло зруйновано внаслідок воєнних дій, у рамках програми «єВідновлення» можуть придбати собі нову оселю. Однак аналітики помітили цікаву тенденцію — майже всі житлові сертифікати наразі витрачено на купівлю однакового типу житла.

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Джерело: Мінфін

Рубрики: Війна з РосієюГрошіЄвропаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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