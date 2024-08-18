Скільки коштує житло в різних регіонах України — DIM.RIA

Ціни на нерухомість в різних регіонах України продовжують зростати попри відчутне падіння попиту серед громадян

Що стосується первинного ринку житла в Україні, то рік до року середня вартість житла у новобудові зросла приблизно на 4% в доларі, йдеться в дослідженні українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA.

Найактивніший ріст середньої вартості за квадратний метр спостерігався у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях. Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за метр квадратний. Найбюджетніші пропозиції новобудов — у Запорізькій області.

Водночас аналітики відзначили спад інтересу користувачів до квартир у новобудовах. Тенденція зберігається як місяць до місяця, так і порівнюючи поточні дані з інформацією за попередній рік. Єдина область, до якої стабільно підвищується інтерес потенційних покупців — Київська (без урахування самої столиці).

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На вторинному ринку протягом липня в більшості областей кількість пропозицій зростала, найактивніше — в Одеській, Тернопільській, Закарпатській та Полтавській областях. Найбільший спад публікації нових оголошень відбувся у Рівненській та Миколаївській областях.

Середня вартість, яку вказують власники в оголошеннях про продаж однокімнатних квартир, у липні зменшилась в більшості областей України. Ріст порівняно з червнем відбувся лише в п’яти областях, найсуттєвіший — у Львівській та Чернівецькій (+2,5% та +2% відповідно).

Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області. Найдорожче станом на кінець липня 2024 коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис.

У масштабі року вартість, яку вказують власники житла в оголошеннях про продаж, переважно зростала.

Нагадаємо, за останні пів року оренда квартир в Україні вагомо здорожчала. Найбільш відчутно це у великих містах. Станом на серпень 2024 року найбільше на оренду однокімнатного житла просять у Львові та Ужгороді — в середньому 17 тис. грн на місяць.

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