Де в Україні найдешевше орендувати квартиру: рейтинг міст

За останні пів року оренда квартир в Україні вагомо здорожчала. Найбільш відчутно це у великих містах

Станом на серпень 2024 року найбільше на оренду однокімнатного житла просять у Львові та Ужгороді — в середньому 17 тис. грн на місяць, йдеться в аналітиці сервісу ЛУН.

Друге місце посідає Київ, де оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 тис. грн. Третю сходинку розділили Івано-Франківськ та Чернівці, де середня вартість оренди становить 13 тис. грн.

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А от найдоступніше житло наразі у східних та південних областях. Зокрема у Харкові оренда «однушки» обійдеться всього у 4 тис. грн на місяць, що є найнижчою ціною серед обласних центрів. У Миколаєві середня вартість оренди становить 5 тис. грн, а у Запоріжжі – 5,5 тис. грн на місяць.

За останні шість місяців ціни на оренду однокімнатних квартир у більшості міст зросли в середньому на 1000 грн, найбільш суттєвим приріст виявився у Києві — близько 3000 грн.

Що стосується двокімнатних квартир, то найдорожче оренда обійдеться у Києві — в середньому 20 тис. грн на місяць. У Львові та Ужгороді ціна не набагато нижча – 19 тис. грн.

Третє місце за вартістю оренди двокімнатних квартир займає Дніпро, де оренда такого житла обійдеться в середньому у 16 тисяч гривень на місяць.

Варто зазначити, що ЛУН не надає даних про вартість оренди житла у таких містах, як Чернігів, Суми, Херсон, Кропивницький та Луцьк. Це може бути пов’язано з недостатньою кількістю пропозицій або іншими факторами, що впливають на доступність інформації.

Раніше ми писали, що у першому кварталі 2024 року в Україні активізувався продаж та купівля землі й нерухомості — попит зріс у 1,5 рази. Так, за перші три місяці 2024 року було оформлено понад 185 тис. договорів про відчуження землі. Це на 56% більше, ніж за аналогічний період торік, коли нотаріуси посвідчили майже 119 тис. таких бланків.

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За матеріалами РБК-Україна