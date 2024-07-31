Рада перегляне програму єВідновлення: що змінять

Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомила, що до Верховної Ради подано законопроєкт №11440, який полегшує процес отримання компенсації за програмою єВідновлення

За словами Шуляк, щоб отримати компенсацію єВідновлення, пошкоджене або зруйноване житло має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Житло, на яке право власності оформлене після 2013 року, реєструється автоматично. Однак, житло, придбане до 2013 року, громадяни повинні були вносити до ДРРП самостійно.

«Багато українців про це просто не знали. Тому, щоб отримати компенсацію, їм потрібно було отримати витяг про право власності у БТІ. Але у деяких, на жаль, непоодиноких випадках БТІ або розташоване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), або у зоні бойових дій, або фактично зруйноване, а архіви з нього вивезти не встигли. Тому і отримати витяг було неможливо. А значить підтвердити право власності можна було лише через суд. Але якщо парламент підтримає законопроєкт №11440, можна буде обійтися і без суду. А це означає, що отримати компенсацію стане простіше», — акцентувала Шуляк.

Депутатка зазначила, що законопроєкт спрямований на спрощення процедури підтвердження права власності на нерухомість. Ця необхідність стала очевидною після широких публічних консультацій, проведених наприкінці минулого року.

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За її словами, документ дозволяє реєстраторам та нотаріусам вносити дані до ДРРП на основі належно оформлених паперових правовстановлювальних документів без необхідності перевірки інформації від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено або вони знищені.

Законопроєкт пропонує створити список таких БТІ, щоб власники нерухомості, які раніше реєстрували своє право власності в цих установах, могли звертатися до державного реєстратора або нотаріуса для внесення даних до ДРРП, що дозволить їм отримати компенсацію за програмою єВідновлення.

«Тобто, по суті, цей законопроєкт дозволить громадянам, які втратили житло в населених пунктах, де не працюють БТІ, піти до нотаріуса чи реєстратора і внести відомості про нерухомість у ДРРП. А значить, не потрібно буде звертатися до суду і через нього отримувати підтвердження права власності. Так, суди зазвичай у таких випадках виносять здебільшого позитивні рішення, але все одно судовий процес тривалий і непростий, а люди у цей час позбавлені можливості десь жити. Тому ми запропонували скасувати цю норму. Маю надію, що відповідний законопроєкт буде ухвалено у сесійній залі вже найближчим часом», — зазначила народна депутатка.

Нагадаємо, що програму єВідновлення розширили. Тепер більше українців зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло через державну програму єВідновлення.

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За матеріалами: sud.ua.