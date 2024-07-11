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Програму єВідновлення розширили: хто може отримати компенсацію

11.07.2024 19:40
Дарія Шуть
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Тепер більше українців зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло через державну програму єВідновлення

єВідновлення

Фото: erecovery.diia.gov.ua

Україна розширює програму єВідновлення для громадян, чиї будинки пошкоджені або зруйновані на прифронтових територіях і активних зонах бойових дій.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Нововведення передбачають, що комісії на місцях (з урахуванням безпекової ситуації) зможуть проводити обстеження знищених та пошкоджених об’єктів на територіях, де працюють державні електронні інформресурси. Процес фіксації пошкоджень дозволить допомогти людям на тих територіях.

За її словами, запуск єВідновлення для житла на територіях активних бойових дій довгий час відкладався через складність процесу підтвердження пошкодження або знищення житла.

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Наступним найбільш довгоочікуваним розширенням програми єВідновлення має стати можливість отримання компенсації мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ).

«Наприкінці минулого року ми провели експериментальний проєкт у тимчасово окупованому Мелітополі, де обстеження знищеного житла проводилося з допомогою супутникових знімків, аеро-фотозʼйомки і дистанційного зондування Землі. У травні цього року цей проєкт визнано успішним і перші 2 млн гривень пішли у якості компенсації заявникам з Мелітополя. Стало зрозуміло, що програму можна і потрібно розширювати на інші міста — рішення було за Урядом і вчора — 10 липня, він видав відповідну постанову», — повідомила вона.

Станом на сьогодні українцям в рамках єВідновлення погоджено виплат на загальну суму близко 20 млрд грн, тобто понад 1 млрд грн щомісячно. Мета на поточний рік — відпрацювати 300 тис. заяв громадян, чиє житло постраждало від російської збройної агресії. Це дасть можливість забезпечити житлом 1 млн українців.

Нагадаємо, у парламенті обговорюють можливість розширення програми компенсацій єВідновлення для українського бізнесу. Для фінансування цих компенсацій планують залучити міжнародних партнерів.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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