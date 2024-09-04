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Військовим по-новому компенсуватимуть гроші за оренду житла — Кабмін

04.09.2024 19:30
Дарія Шуть
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Український уряд змінив порядок виплат компенсації за винайм житла для військовослужбовців

Військовим по-новому компенсуватимуть гроші за оренду житла — Кабмін

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, freepik.com

Захисники в Україні мають право отримати компенсацію за оренду житла. Претендувати на виплати можуть всі військові, крім мобілізованих.

Сума варіюється залежно від місця проживання. Найбільші виплати наразі передбачені у столиці. Зокрема, з 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

  • у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 грн порівняно з 2023 роком);
  • в обласних центрах — 3420 гривень (+570 грн);
  • в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 грн).

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При цьому якщо в родині військового є три та більше людей, вищевказана сума зростає в півтора раза.

Водночас нещодавно Кабмін вніс зміни до порядку виплат цієї компенсації для військових та їх родин, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Нововведення покликані спростити оформлення виплати. Також наразі уточнюється перелік документів для:

  • виплати військовим та членам їх сімей, зокрема і для тих, у кого знищено житло під час воєнного стану;
  • перевірки підстав для нарахування компенсації.

Нагадаємо, військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна швидко отримати на порталі Дія.

Зазначається, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

Також нова функція бронювання від мобілізації для бізнесу вже повноцінно запущена на державному порталі Дія. Відтепер працівників з критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ, бронюватимуть через портал Дія. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години.

Крім цього, військовозобов’язані зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані, зокрема, через застосунок Дія.

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За матеріалами Telegraf

Рубрики: Війна з РосієюГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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