Для військових в Україні створять власний онлайн-магазин

Технологія, яку планують запровадити в Україні, дозволяє використовувати власні смартфони та планшети військових на служби, забезпечуючи при цьому їх захист від хакерів

В Міністерстві оборони знайшли спосіб, як убезпечити особисті мобільні пристрої українських військовослужбовців від кіберзлочинців. Для цього Центр інновацій Міноборони запровадить технологію Mobile Device Management (MDM).

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко на сторінці у Facebook. Однак термінів запуску нової технології вона не назвала.

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MDM забезпечує доступ до військового онлайн-магазину застосунків, який фактично є аналогом App Store чи Play Market. Наразі подібний підхід використовує армія США для покращення захисту від хакерів.

Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Наразі таких 68 для військових потреб, з них 14 — розроблені суто під потреби війни.

Нагадаємо, військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна швидко отримати на порталі Дія.

Зазначається, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

Також нова функція бронювання від мобілізації для бізнесу вже повноцінно запущена на державному порталі Дія. Відтепер працівників з критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ, бронюватимуть через портал Дія. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години.

Крім цього, військовозобов’язані зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані, зокрема, через застосунок Дія.

Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення є певною процедурою, яка може займати від трьох місяців до року.

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