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Військовим виплачують ще один вид компенсації: скільки та за яких умов

17.07.2024 19:00
Дарія Шуть
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Для українських військовослужбовців передбачена низка виплат, як під час служби, так і завершивши її. В матеріалі ми розглянемо все, що стосується останнього варіанту

Виплати військовим

Фото: unsplash.com, freepik.com

Так, військові, що звільняються зі служби, мають право на грошові компенсації – зокрема, і на одноразову грошову допомогу (ОГД), повідомляє Донецький ОТЦК та СП.

Є декілька видів такої виплати. Вони залежать від підстави, за якою ви звільняєтеся, та того, проходите ви службу за контрактом чи мобілізацією.

Виплати для мобілізованих (постанова Кабміну №460). Виплачується в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення військового за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного зарплатні. Сума, яка вийде в результаті підрахунку, обовʼязково має перевищувати 25% вашого місячного забезпечення. Якщо вона нижче – все одно повинні виплатити 25%.

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ОГД для контрактників після укладення ними першого контракту, якщо не отримували такі виплати раніше (наказ Міноборони №260). Суми становлять:

  • для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;
  • для сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;
  • для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Допомога для контрактників та мобілізованих (наказ Міноборони №260) передбачена в таких ситуаціях:

  1. за станом здоровʼя — в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;
  2. за вислугою понад 10 років — в розмірі 50% місячної зарплатні за кожний календарний рік служби;
  3. сімейні обставини та інші поважні причини (визначені постановою Кабміну №413) — в розмірі 25% місячного ГЗ за кожний календарний рік служби.

Нагадаємо, українські військовослужбовці та ветерани можуть отримати окремий вид виплат, однак їх розмір прив’язаний до рівня грошового забезпечення особи.

Крім цього, військові, що отримали поранення та перебувають на лікуванні, а також родичі полонених або зниклих безвісти, мають право на одноразову винагороду у розмірі 100 000 грн. Родичі загиблих військових отримують компенсацію, розмір якої становить не менше 15 млн грн (сума розподіляється між усіма, хто має право на виплату).

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За матеріалами pro100media.com.ua

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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