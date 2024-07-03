Скільки можуть заробити українські військові у липні — Міноборони

Військовослужбовці в Україні отримують щомісячне грошове забезпечення, яке складається з низки різних виплат. Як нараховуватимуть зарплатню у липні, читайте в матеріалі

Ще у травні Міністерство оборони України запустило онлайн-калькулятор, де військові можуть швидко та зручно розрахувати свої виплати. Інструмент охоплює різні види виплат, включаючи основні та додаткові.

Загалом зарплатня українських військовослужбовців залежить від низки факторів, в тому числі військового звання, стажу, умов служби та участі у військових операціях.

Відповідно до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постанови Кабміну №704, грошове забезпечення військових включає такі складові:

посадовий оклад: базова частина зарплати, яка залежить від посади військового; оклад за військовим званням: виплати, які визначаються відповідно до рангу та кваліфікації; надбавка за вислугу років: додаткова виплата за тривалість служби.

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Як є додаткові виплати військовим:

Підвищення посадового окладу: за досягнення у службі або проходження спеціальних курсів.

Надбавки за умови служби: за роботу в складних умовах чи зонах бойових дій.

Доплати за виконання завдань з оборони: виплати за особливі військові завдання.

Винагорода за кібербезпеку: для тих, хто займається кіберзахистом.

Премії та одноразові винагороди: за високі досягнення та особливі заслуги.

До одноразових виплат відносяться:

Допомога при укладанні контракту: до 30 280 грн залежно від військового звання.

Допомога під час лікування: збереження посадового окладу при лікуванні через захворювання або поранення.

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Також військовим у 2024 році запровадили додаткові одноразові виплати за виконувані завдання. Серед них:

30 000 грн: за виконання бойових завдань поза зонами бойових дій.

50 000 грн: для тих, хто відповідає за управління військами.

100 000 грн: для безпосередніх учасників бойових дій, зокрема за знищення ворожої техніки або порятунок власної під обстрілами.

Виплати розраховуються за повний місяць виконання завдань. У випадку часткової участі у бойових діях сума винагороди зменшується пропорційно.

Крім цього, військові, що отримали поранення та перебувають на лікуванні, а також родичі полонених або зниклих безвісти, мають право на одноразову винагороду у розмірі 100 000 грн. Родичі загиблих військових отримують компенсацію, розмір якої становить не менше 15 млн грн (сума розподіляється між усіма, хто має право на виплату).

Нагадаємо, українські військовослужбовці та ветерани можуть отримати окремий вид виплат, однак їх розмір прив’язаний до рівня грошового забезпечення особи.

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За матеріалами Новини.Pro