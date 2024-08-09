В Україні видано перший кредит для ОСББ на енергетичне обладнання

Українські банки вже почали видавати ОСББ та ЖБК кредити за держпрограмою «Доступні кредити 5-7-9%» на купівлю та облаштування устаткування для генерації та збереження електроенергії з альтернативних джерел

Про фактичний запуск програми для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) повідомила пресслужба Мінекономіки. Зазначається, що державний Sense Bank підписав першу кредитну угоду на купівлю та монтаж сонячної електростанції потужністю 30 КВт для ОСББ у Вінниці. Таке обладнання буде забезпечувати власні енергетичні потреби будинку. Позика видана строком до 5 років.

«Уряд працює над відновленням енергосистеми після ворожих обстрілів та забезпеченням стабільного енергопостачання для споживачів. Ми, як економічний блок Уряду, впровадили програму пільгового кредитування ОСББ та ЖБК в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9» й вже маємо перший приклад фінансування таких проєктів і заявки, які очікують на розгляд. Це лише одне із рішень в рамках пакета підтримки енергетичної системи. Діють як державні програми, так і окремі пропозиції від банків. За два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У Sense Bank пояснили, що розвиток фінансування альтернативних джерел енергії є одним з пріоритетних для фінансової установи.

«Нещодавно Кабінет Міністрів України розширив державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» та, зокрема, дозволив кредитування ЖБК та ОСББ для впровадження енергоефективних рішень. І от сьогодні ми підписали першу угоду з ОСББ із міста Вінниця на надання кредитних коштів для зведення сонячної електростанції потужністю 30 кіловатів. Це перше ОСББ з понад 39 тисяч зареєстрованих в Україні об’єднань якому вже сьогодні доступна повна енергетична незалежність. Ми будемо і надалі активно розвивати напрям пільгового кредитування енергетичних ініціатив всіх верств населення, як коштом державних програм, так і власними силами», — підкреслив голова правління Sense Bank Олексій Ступак.

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Нагадаємо, що за умовами програми «Доступні кредити 5-7-9%» для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою «ГрінДІМ». ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9» керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Крім того, для бізнесу та громадян доступні наступні інструменти:

Розширена програма «Доступні кредити 5-7-9%» для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційних установок на газу. Сума пільгового кредиту — до 150 млн гривень, строк кредитування — до 10 років. Програма «Доступні кредити 5-7-9%» також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії. Пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до 5-7 років. Пільгове кредитування під 0% для домогосподарств на установку сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Сума кредиту — до 480 тис. грн. Термін кредитування — 10 років.

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