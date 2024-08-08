Банки схвалили кредити на відновлення енергетики на 4 млрд грн

З початку червня банки отримали 1356 заявок від бізнесу на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 40,1 млрд грн

На даний момент схвалено заявок (підписані угоди та ті, що найближчим часом будуть підписані) на суму 3,97 млрд грн.

Клієнти вже отримали фінансування на суму 607 млн грн — це валова вартість кредитів, наданих юридичним особам для розвитку енергетичних потужностей. Такі результати опитування, проведеного Національним банком серед 20 банків, стосуються кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури за період з 1 червня до 4 серпня 2024 року.

Зокрема, за період з 29 липня до 04 серпня:

подано 162 заявки на суму 1,05 млрд грн;

схвалено 110 заявок на суму 403 млн грн;

надано 43 кредити загальним обсягом 94 млн грн.

Загальна профінансована потужність за виданими кредитами бізнесу становить 50,4 МВт (дані на основі близько 85% портфеля). Найбільші суми виділені на будівництво сонячних електростанцій (13 МВт) та газопоршневих когенераційних установок (13 МВт). Також фінансується купівля дизельних або бензинових генераторів. Фінансування розпочато у 21 області країни.

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Окрім того, банки надають кредити і для населення. За останній тиждень громадянам видано 191 кредит на загальну суму 15 млн грн. Загальний обсяг портфеля кредитів для енергетичних потреб фізичних осіб наразі становить 27 млн грн.

«Результати опитування банків підкреслюють їх проактивну позицію. Ми побачили швидкий відгук на наш заклик підтримувати енергетичну галузь, який матеріалізувався у формі спільного Меморандуму про пільгове кредитування. У цій позиції, яка об’єднала затятих конкурентів, ми бачимо свідчення соціальної відповідальності банківського сектору. Сьогодні відновлення енергонезалежності залежить від спільних зусиль держави, бізнесу і кожного з нас», — зазначив голова Національного банку Андрій Пишний.

За підтримки Національного банку, в червні 2024 року 20 банків, що володіють понад 85% чистих активів, підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури. Банківські пропозиції охоплюють потреби різних категорій бізнесу — малого, середнього та великого, а також домогосподарств. Підприємці можуть отримати фінансування для проєктів із будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, а також для придбання промислових акумуляторів та накопичувачів.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував NovaPay та банк у липні. Національний банк України минулого місяця застосував заходи впливу до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

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За матеріалами: НБУ.