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Sense Bank видав перший кредит на енергообладнання за «5-7-9%»

19.07.2024 18:00
Ольга Деркач
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Розширення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на відновлення енергетичних спроможностей, яке нещодавно ухвалив уряд, вже почало діяти й приносити перші результати

Sense Bank видав перший кредит на енергообладнання за «5-7-9%»

Sense Bank видав перший кредит на енергообладнання за «5-7-9%» Фото: unsplash.com

Sense Bank видав перший кредит на придбання та встановлення українським виробником сонячної електростанції, потужністю 1 МВт.

«Підприємці залучають кошти на розвиток альтернативних джерел енергії та газової електрогенерації. В умовах дефіциту електроенергії через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф — це один із способів швидко відбудувати зруйноване та підвищити власну енергонезалежність. На початку липня ми розширили програму «Доступні кредити 5-7-9» також на можливість придбати енергетичне обладнання. І зараз вже маємо приклад, що програма працює, бізнес звертається у банки. Крім того, 20 липня також запрацюють програми безвідсоткового кредитування для громадян і розширення програми «Доступні кредити 5-7-9» стане доступним для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів», — повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки Юлія Свириденко.

В рамках розширення «Доступні кредити 5-7-9» для бізнесу на відновлення енергетичних спроможностей Sense Bank видав кредит компанії, яка займається виробництвом, а також продажем металевих конструкцій. За ці кошти виробник побудує у Чернівецькій області сонячну електростанцію потужністю 1 МВт мегават.

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Для прикладу — цієї електроенергії достатньо, щоб забезпечити електроенергією приблизно 360 квартир. Річна генерація станції складатиме 1150 МВт годин електроенергії. Загальна сума кредиту становить 14,2 мільйона гривень. Строк погашення – п’ять років.

«Розвиток альтернативних джерел електроенергії, у сучасних умовах, є надзвичайно важливим напрямом діяльності для всієї України. Суспільство потребує кредитних рішень для подолання енергетичної кризи і такі рішення є та вже працюють. Розширення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», а також запуск інших кредитних продуктів від банківського сектору, дозволяє всім верствам населення долучитись до розбудови сильної та незалежної енергосистеми. Наша команда буде розвивати цей напрям кредитування для наших клієнтів як один з найпріоритетніших», — підкреслив Голова правління Sense Bank Олексій Ступак.

Нагадаємо, що уряд розширив дію програми «Доступні кредити 5-7-9%» на енергообладнання. Дія програми «Доступні кредити 5-7-9%» розширена на придбання енергетичної інфраструктури, а саме газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

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За матеріалами: Міністерство економіки України.

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