Мінфін звільнив три з п'яти держбанків від сплати дивідендів: скільки сплатили інші

Серед п’яти прибуткових державних банків два сплатили дивідендів за 2023 рік на десятки мільйонів гривень, а три інші — ні копійки

За підрахунками Міністерства фінансів, минулого року державні банки сумарно заробили 51,786 млрд грн. Розподіл по банках виглядає так:

ПриватБанк – 37,76 млрд грн;

Ощадбанк – 5,98 млрд грн

Укрексімбанк – 3,25 млрд грн;

Сенс Банк – 2,86 млрд грн;

Укргазбанк – 1,94 млрд грн.

Як встановив Кабмін, компанії із часткою держкапіталу понад 50% мали спрямувати 80% свого чистого прибутку на виплату дивідендів у 2023 році, а Ощадбанк – 30%.

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Однак з п’яти прибуткових держбанків лише два сплатили дивіденди, зокрема ПриватБанк та Ощадбанк. Сумарно вони перерахували до бюджету 32 млрд грн — ПриватБанк 30,2 млрд грн, а Ощадбанк 1,8 млрд грн.

Три інші банки — Укрексімбанк, Сенс Банк та Укргазбанк — були звільнені від сплати дивідендів попри отримання сумарно 8 млрд грн чистого прибутку. Вони не повинні перераховувати гроші до бюджету з урахуванням заходів Програми капіталізації/реструктуризації та відповідно до вимог постанови №129.

В чому причина

В Мінфіні нагадали, що Нацбанк провів оцінку стійкості банків та банківської системи після перерви, спричиненої повномасштабною війною. За її підсумками були визначені необхідні рівні нормативів достатності капіталу для банків, у тому числі й державних. Наразі Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк виконують індивідуальні програми.

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З огляду на тривалий час для виконання зазначених програм відновлення капіталу, банки матимуть можливість це зробити коштом прибутків від поточної діяльності, зазначають у відомстві.

«У банків також буде можливість виконати вимоги коштом реструктуризації власних балансів та в результаті зниження ризиків», — додали в міністерстві.

Саме тому Кабмін на початку червня визначив, що банки держсектору мають провести безумовну виплату дивідендів до бюджету за минулий рік до 1 липня з урахуванням базового нормативу, вимог законодавства і програм капіталізації/планів реструктуризації.

Нагадаємо, банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля, свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування.

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За матеріалами Finclub