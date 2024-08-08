close-btn
PaySpaceMagazine

Мінфін звільнив три з п'яти держбанків від сплати дивідендів: скільки сплатили інші

08.08.2024 20:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Серед п’яти прибуткових державних банків два сплатили дивідендів за 2023 рік на десятки мільйонів гривень, а три інші — ні копійки

Мінфін звільнив три з п'яти держбанків від сплати дивідендів: скільки сплатили інші

Фото: motionarray.com, freepik.com

За підрахунками Міністерства фінансів, минулого року державні банки сумарно заробили 51,786 млрд грн. Розподіл по банках виглядає так:

  • ПриватБанк – 37,76 млрд грн;
  • Ощадбанк – 5,98 млрд грн
  • Укрексімбанк – 3,25 млрд грн;
  • Сенс Банк – 2,86 млрд грн;
  • Укргазбанк – 1,94 млрд грн.

Як встановив Кабмін, компанії із часткою держкапіталу понад 50% мали спрямувати 80% свого чистого прибутку на виплату дивідендів у 2023 році, а Ощадбанк – 30%.

Читайте також: В Україні може з’явитись банк «поганих активів» для розв’язання проблеми NPL

Однак з п’яти прибуткових держбанків лише два сплатили дивіденди, зокрема ПриватБанк та Ощадбанк. Сумарно вони перерахували до бюджету 32 млрд грн — ПриватБанк 30,2 млрд грн, а Ощадбанк 1,8 млрд грн.

Три інші банки — Укрексімбанк, Сенс Банк та Укргазбанк — були звільнені від сплати дивідендів попри отримання сумарно 8 млрд грн чистого прибутку. Вони не повинні перераховувати гроші до бюджету з урахуванням заходів Програми капіталізації/реструктуризації та відповідно до вимог постанови №129.

В чому причина

В Мінфіні нагадали, що Нацбанк провів оцінку стійкості банків та банківської системи після перерви, спричиненої повномасштабною війною. За її підсумками були визначені необхідні рівні нормативів достатності капіталу для банків, у тому числі й державних. Наразі Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк виконують індивідуальні програми.

Вас може зацікавити: Іноземні банки блокують операції деяких українських компаній — НБУ

З огляду на тривалий час для виконання зазначених програм відновлення капіталу, банки матимуть можливість це зробити коштом прибутків від поточної діяльності, зазначають у відомстві.

«У банків також буде можливість виконати вимоги коштом реструктуризації власних балансів та в результаті зниження ризиків», — додали в міністерстві.

Саме тому Кабмін на початку червня визначив, що банки держсектору мають провести безумовну виплату дивідендів до бюджету за минулий рік до 1 липня з урахуванням базового нормативу, вимог законодавства і програм капіталізації/планів реструктуризації.

Нагадаємо, банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля, свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Які гроші найчастіше підробляють шахраї у 2024 році — НБУ

За матеріалами Finclub

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Банки схвалили кредити на відновлення енергетики на 4 млрд грн 08.08.2024

Банки схвалили кредити на відновлення енергетики на 4 млрд грн
Ощадбанк та Visa запустять ще три мобільні реабілітаційні модулі по Україні 08.08.2024

Ощадбанк та Visa запустять ще три мобільні реабілітаційні модулі по Україні
Укргазбанк провів ребрендинг: що змінилось 08.08.2024

Укргазбанк провів ребрендинг: що змінилось
НБУ оштрафував NovaPay та банк у липні 08.08.2024

НБУ оштрафував NovaPay та банк у липні
Ощадбанк майже вчетверо збільшив фінансування одного з агрохолдингів 07.08.2024

Ощадбанк майже вчетверо збільшив фінансування одного з агрохолдингів
ЄС змінив вимоги до фінансової звітності компаній 07.08.2024

ЄС змінив вимоги до фінансової звітності компаній
Вибір редакції
Всі
Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших
ТОП статей 08.08.2024

Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших

 Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют
ТОП статей 07.08.2024

Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют
Останні новини
08.08.2024  21:00

Учені хочуть створити «банк життя» на Місяці

 08.08.2024  20:30

Федоров анонсував низку нових цифрових послуг для українців

 08.08.2024  20:00

Мінфін звільнив три з п'яти держбанків від сплати дивідендів: скільки сплатили інші

 08.08.2024  19:30

НБУ презентував нову памʼятну монету

 08.08.2024  19:00

Stripe і Bitstamp об'єднались для розвитку криптовалюти в ЄС

 08.08.2024  18:30

Банки схвалили кредити на відновлення енергетики на 4 млрд грн

 08.08.2024  17:30

BlackRock та Nasdaq планують запустити новий фінансовий інструмент на основі криптовалют

 Всі новини
credit link image