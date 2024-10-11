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Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради Укренерго

11.10.2024 9:40
Ольга Деркач
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Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради Укренерго

Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради Укренерго

Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради Укренерго Фото: freepik.com

За оголошеним конкурсом обиратимуть трьох незалежних членів наглядової ради держкомпанії. Четвертого незалежного члена паралельно обирають за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою, йдеться в пресрелізі Міністерства економіки України.

«Уряд прагне посилити корпоративне управління в державних компаніях, щоб воно відповідало принципам ОЕСР та міжнародним стандартам. Для цього важливо сформувати незалежну й ефективну наглядову раду. Призначення усіх незалежних членів наглядової ради Укренерго має відбутися до 9 грудня 2024 року», — наголосив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Міністерство очікує, що до 7 листопада консультантом з відбору буде здійснено попередню оцінку документів, співбесіди з аплікантами та представлено на розгляд Номінаційного комітету перелік потенційних кандидатів на вакантні посади 3 незалежних членів наглядової ради НЕК «Укренерго».

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Укренерго активно співпрацює з міжнародними фінансовими інститутами, залучаючи кредитні кошти Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та німецької групи KfW.

Щорічний інвестиційний бюджет сягає до 4 млрд грн, які компанія інвестує в модернізацію та розширення і будівництво нових підстанцій та ліній електропередач.

НЕК «Укренерго» — приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України. Компанія побудована за регіональним принципом та включає 4 територіальні управління обслуговування мережі: Північне, Південне, Східне та Західне.

Персонал компанії — майже 8 тисяч працівників, які обслуговують унікальне високотехнологічне обладнання 94 підстанцій та понад 19 тис. км ліній електропередач.

Нагадаємо, що Укренерго купуватиме електрику у бізнесу. Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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